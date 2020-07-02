高雄三民｜城揚御廳苑 搶佔文山特區最後一個景觀宅

城揚建設深耕高雄文山特區多年，最後一塊約3,114坪的大面積建地，推出公園第一排景觀宅，除了賣景觀環境，還有已完工的台鐵地下化車站、規劃中的高雄捷運黃線等軌道經濟生活圈，在建物方面最特殊的是，耗資近3億元的獨立會館，讓住戶在社區的生活，內外有別。

城場集團董事長楊振宗表示，「御廳苑」不只是城揚的精雕大作，更是文山特區有史以來，最受矚目的地標建築，落實城揚集團「造城」的最高理念，因為，城揚不僅在文山特區用心經營、努力深耕，更用心對待每位客戶。

圖／業者提供

城揚首席副總經理陳靜儀指出，城揚建設集團以「造城者」的思維，在文山特區打造Art Deco建築，從帝富麗、帝匯、帝之匯、方城市、一直到「御廳苑」，新穎的建築、濃綠的街廓，創建具有異國風情的高素質鄰里，讓文山特區更美麗，更讓此區域的房價，一舉超越美術館特區蛋白區。

陳靜儀表示，「御廳苑」最特別的規劃之一就是，在三角窗的285坪建地，放棄興建住宅，而採退縮方案，讓「御廳苑」所有不同棟別的住戶，都能面對寶業滯洪池和親水公園的第一排，擁有良好的視野。

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說，為了規劃一個具有國際級水準、作為住戶專用的獨立會館，城揚董事長楊振宗特別帶領公司幹部、以及設計團隊，先後前往香港、澳門知名五星級酒店考察，她也與設計團隊自行前往一次，定案之後，投資硬體和室內藝術品，陸續耗費將近3億元。

如此一來，住戶要招待前來聚會的親友，就可在獨立會館的宴會廳，進行用餐、歡唱KTV等動態的活動，而不會干擾寧靜的居家生活，陳靜儀指出，相對地，屬於比較私密的健身房、廚藝教室等，了以區隔之後，住戶的生活就可以達到內外有別的需求。

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上揚國際建築團隊高雄營業五處總經林毅表示，城揚「御廳苑」所處的文山特區基地，在高雄的地圖來看，剛好就與高雄美術館和農16特區、亞洲新灣區的「高雄市置產鑽石金三角」的其中之一，長遠來看，房價的趨勢都是向上的。

林毅指出，高雄文山特區除了鄰近澄清湖，自身的生活機能已經非常完備，除了距離衛武營國家藝術文化中心和高雄捷運橘線O10衛武營站不遠，更靠近台鐵地下化路段完成之後的「正義車站」，未來規劃的高雄捷運黃線Y14站，則是一路之隔，只要走幾步路，就可抵達，具有軌道經濟的便利。

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