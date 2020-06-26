京城、郡都小宅 卡位高雄亞灣

瞄準首購族群，推出中低總價預售建案，不僅吸引年輕客群，更獲置產客青睞

高雄亞洲新灣區被視為未來發展核心之一，既有大樓建案，每坪35到40萬元起跳，且都屬中大坪數，小資族根本無力負擔，包括京城、郡都等建商，看好總價千萬元以內的二房和三房產品，讓首購族也可進駐亞灣核心區。

京城建設發言人周敬恆表示，位於亞灣的預售建案「世界心」近期開賣，總銷約50億元，規畫二房到三房大樓住宅產品，鎖定首購族群，預定2023年到2024年完工交屋。

周敬恆指出，「世界心」基地剛好位於亞灣特區的範圍線上，屬於三多商圈生活圈，距離高雄捷運紅線R8三多商圈站，只有200公尺，具有捷運和百貨的生活機能。

上揚國際建築團隊高雄營業三處總經理黃惠玲表示，亞灣目前大樓住宅大都屬於中大坪數，售價從每坪35萬元起跳，一般住宅行情也介於每坪28到30萬元之間，進駐亞灣的門檻相對較高。

不過，京城的「世界心」規畫坪數介於21.20坪到46.45坪，含車位最高價位1,500萬元，最低則是588萬元，屬於中低總價的產品。

對此，黃惠玲表示，對於偏愛亞灣生活圈的前鎮在地族群，相當具有吸引力，同時，也可吸引來自前金區和苓雅區的年輕客層，甚至部分置產客的青睞。

郡都建設總經理唐承表示，總銷約70億元的「繽海」，基地面積1,117.73坪，當初購買的成交價格，大約每坪157萬元，為了地盡其利，曾經規畫29層，甚至32層高樓住宅，不過，由於超高樓層的行政作業程序冗長，從建照取得一直到完工、交屋，恐怕要耗時六年，因此，在考量成本效益之後，決定改採興建三棟15層住宅大樓，建案預售完銷之後，四年就可交屋入帳。

他說，除了考量建商的成本效益，同時也考量購族者的財務負擔能力，因此，只規畫18、28、以及38坪等三種坪數，讓年輕首購族可以晉身高雄亞灣的房主。

唐承指出，郡都與台北甲山林、海悅廣告合資成立「都山林開發」，就是要在亞灣特區興建「繽海」，因為，隨著高雄展覽館、高雄市立總圖書館、輕軌第一階段、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等五大建設相繼完工，下一個崛起的高雄新核心，就在亞洲新灣區。

除了重大公共建設、以及既有的高軟園區等產業之外，他說，包括迪卡儂、大倉久和飯店、以及遠雄洲際飯店，也都即將開幕，未來將吸引更多國內外企業前進、投資亞灣，帶動新一波的發展。

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