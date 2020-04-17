A7推案夯 房價2字頭吸客

產業發展及交通機能完整，周遭合宜住宅有完整商圈且房價親民，吸引首購族搶進

根據統計，2019年龜山區以793億元的推案量奪得北台灣行政區推案量亞軍，龜山區去年可售戶數達7,258戶，成交戶數逾2,600戶，兩項指標雙雙奪冠。其中，A7重劃區是龜山區最主要的推案地區，其開發規模達186.4公頃，與三峽北大特區的面積相當，是北台灣難得一見、規模較大的重劃區。



有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，大規模重劃區大多位於市郊區，交通、就業機會及生活機能等吸引人口進駐的條件，往往成為推動大規模重劃區發展最缺乏的，也是最大難題。不過，A7重劃區的體質相對優異，交通方面已有機場捷運線A7站，搭乘至台北車站僅需約22分鐘，若是自駕族群，距離林口交流道也僅需約七分鐘的車程，經台一線前往台北則僅約30分鐘左右。



就業機會方面，鄰近有華亞科技園區及林口工業區，此外，A7重劃區內更規劃了產業專用區提供低污染、高效能的產業使用，不同於傳統的工業區，對於周邊環境的負面影響較小，且目前已有郵政物流園區興建中，完成後帶動就業與移居效應不可小覷。

A7重劃區二、三十個建案在銷，是北台灣推案最熱的重劃區之一。圖／永慶房產集團提供

龜山A7重劃區的樂善國小。圖／永慶房產集團提供







生活機能方面則有待加強，現階段僅有合宜住宅周邊有部分商家，但鄰近的長庚生活圈已經發展成熟，A7重劃區發展初期可依賴長庚生活圈補足生活機能。不過，A7重劃區都市計畫圖，在A7捷運站周邊、文化一路沿線街廓，皆劃設為中心商業區，並且設計如同信義計畫區的空橋系統，將各個建築物連通，打造優質的商業空間，值得花點時間等待開發完成。



A7重劃區擁有方正的街廓、完善的公共設施、建物退縮的棟距以及友善的人行空間，最重要是，A7重劃區多數建案房價為2字頭，與新建案動輒3字頭的A8、A9站比較，房價相對親民，吸引許多首購族或是脫北者購屋。



陳金萍表示，A7重劃區有產業發展以及大眾運輸交通系統支撐，周邊已有合宜住宅形成完整的商圈，發展腳步更為穩健，若是將購買重劃區的建案視為長期投資，著眼在未來的發展性，A7重劃區相當令人期待。





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