東湖生活圈 房價親民吸住戶

捷運東湖站生活機能完整，為內湖房價最便宜地區，受周邊四園區就業人口關注

東湖生活圈位於台北市內湖區最東側，生活機能充足、交通便利，擁有內湖房價最便宜的捷運東湖站，且有機會找到總價千萬元出頭的公寓三房，又鄰近內湖科學園區、南港經貿園區、大湖科學園區和汐止東方科學園區，吸引四個園區就業人口移入。

內湖區東湖生活圈範圍主要在捷運東湖站和康寧路三段以東，生活機能完整，擁有內湖知名的東湖傳統市場、東湖國小，且東湖路上店家林立，設有家樂福、肯德基、摩斯、銀行、連鎖美妝店和飲料店等，周邊還有哈拉影城、誠品書局、星巴克、麥當勞等，採買、餐飲都很便利。交通機能也十分便捷，除捷運東湖站，還可串聯國道1號、3號，與南港經貿園區的捷運南港軟體園區站僅一站之隔，到內湖科學園區也只需搭乘五站至港墘站就可抵達，開車最快五分鐘就能到大湖科學園區，經國道通往汐止東方科學園區便利性也高。

東湖商圈以東湖路為主要幹道，商家集中、住宅行情較佳。圖／信義房屋提供

東湖商圈以東湖路為主要幹道，商家集中、住宅行情較佳。圖／信義房屋提供

相對親民的房價也是該生活圈吸睛的主因，根據信義房屋統計2019年實價登錄數據，內湖七個捷運站當中，以東湖站周邊房價最低，均價僅每坪51萬元，和最高價均價站點內湖站相比，單坪便宜10萬元。

信義房屋東湖樂活店主任林弘哲分析，東湖站因屬內湖區捷運最末站、整體屋齡偏高，房價較其他站便宜一成左右，不過也受惠房價較低、交通方便，致使東湖生活圈持續吸引周邊四園區工作人口及小家庭移居，具有眾多居住人口。

林弘哲進一步指出，東湖生活圈有東湖路、安康路與康樂街三條主要交易路段，其中以東湖路為主要幹道，商家集中、行情較佳，屋齡20～25年大樓單價52～57萬元，舊公寓則單價約38～43萬元，總價約1,400～1,600萬元。

安康路則屬房價親民路段，因舊公寓居多，且以康寧路三段作為劃分界線，以東是住宅區集中處，以西則為工業用地居多，林弘哲表示，康寧路三段以東一帶的安康路，公寓單價約35～40萬元，總價約1,100～1,300萬元；巷弄內也有屋齡10～15年大樓，每坪約48～53萬元，二房加車位總價約1,500～1,800萬元。

康樂街雖離捷運站較遠，但因住宅集中，是東湖生活圈交易最熱路段，林弘哲指出，尤其在東湖路、安泰街之間的康樂街行情最好，近期有都更重建大樓，屋齡五～十年大樓每坪52～57萬元，三房加車位2,500～2,700萬元，亦有較低總價舊公寓約1,100～1,300萬元。

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