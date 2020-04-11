台中東區｜「浩瀚森之道」329檔期甫進場已逼近完銷

豐邑機構看好「台中大車站計畫」的投資潛力，預期將帶動東區房市的發展，今年329檔期推出預售新案「浩瀚森之道」，就插旗在集結國內外重資打造的台中市東區！豐邑表示，東區擁有生活機能、便捷交通、藝文娛樂、綠意景觀，因此，「浩瀚森之道」潛銷期間創下預約逼近完銷的好成績！

豐邑表示，台中市政府積極推動「台中大車站計畫」，帶動「東區明珠」數百億商機，成功磁吸全球大型企業投資佈局東區，如日本三井不動產集團將打造中台灣最大的「LalaPort」複合式親子購物商場，以及國際級「李方艾美酒店」、秀泰百貨影城等重大投資案的進駐，全面扭轉東區繁榮的大未來。

豐邑進一步表示，「浩瀚森之道」具備三大機能，包括三大交通、三大藝文娛樂、三大設計。該案位於千米園道第一排，連結車站、捷運紅線及國道轉運站之便捷交通網、享有三大百貨商圈（距離三井LaLaport僅700米、秀泰影城、大魯閣新時代），以及三面採光、三面臨路、三面臨樹的規劃設計。

「浩瀚森之道」為24層超高住宅大樓，產品規劃25-42坪、2至4房，總戶數280戶，每坪開價30萬元起，總銷約28億元，未來完工交屋後，可望成為園道最高地標。

豐邑表示，「浩瀚森之道」下樓即是公園、出門即是園道，鄰近「台糖湖濱生態園區」、長達21.7公里的綠空廊道連結7條園道及7處公園，盡享綠意清幽的森氧生活。

此外，該案未來走路可達中台灣最大的三井LaLaport商場；以及集結台中產業故事館、砸下31億元重金打造的嶄新鐵道文化園區的藝文薰陶，還有全台最大的新建國市場、秀泰影城及大魯閣新時代購物中心，集結時尚、娛樂及藝文的住宅環境。

值得一提的是，豐邑機構專業整合團隊攜手台北十大建築師、結構師，整合規劃的24層新古典建築「浩瀚森之道」，戶戶角間三面採光的設計，讓首購族也能享受七期等級的居家體驗。

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