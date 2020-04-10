台中｜單元二新案「陸府觀森」雙植樹大陽台坐擁森林綠海

台中不只獲選為宜居城市，更致力打造宜居建築，而成立30周年的陸府建設，多年來致力於將綠意與住家生活結合，受到市場高度肯定。繼「陸府原森」、「陸府植森」兩座垂直森林大樓後，今年度再推出新案「陸府觀森」，每戶住家擁有雙植樹大陽台，有如被森林綠海圍繞！

「陸府觀森」基地位在益豐路四段與大墩12街口，為單元二新市政綠特區核心，步行5分鐘之內有多家頂級餐飲名店、家居生活名品，街廓整齊新穎，充滿優雅閒適的生活氛圍，加上低密度、高綠覆地開發特性，建築物隱身在森林綠地之中，因此有隱富聚落的稱號。

在「陸府植森」中規劃的「跳島陽台」，除了讓環境生態有了新面貌之外，也讓人開始對空中陽台的生活有了新的體驗。因此，新案「陸府觀森」將垂直綠化設施極大化，每戶規劃兩座植樹大陽台，除了客廳區陽台之外，主臥區域設計大尺寸宜居陽台，為目前市場上獨有。

「陸府觀森」的宜居陽台，最大深度達3米、寬度3.6米，合計有將近3坪面積是室內面積之外、額外可利用的空間，可作為第二個客廳、戶外瑜珈空間、早餐區、戶外閱讀區等，生活也因此有了更多可能性。

「陸府觀森」坪數規劃有57、65、100坪，設計上特別將格局差異性拉大。例如57坪標準規劃3房、65坪標準規劃4房，並有為大坪數需求客戶特別設計的百坪以上產品，以及高樓層的露臺戶別，可滿足高端客對住宅的不同需求，社區僅規劃62戶住家。

此外，除了垂直綠化之外，生機廚房也成為陸府建築的一大識別特色。在新案「陸府觀森」中也規劃了森林廚房，將新四合院的鄰里情誼在森林廚房中體現，也成為陸府主人家的最佳宴客場所，享受親自下廚的熱趣與熱誠，「作客陸府」也成為朋友圈中最賓至如歸的待客之道。

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