仁武產業區 透天建案搶卡位

繼金富陞與日大建設，隆大營建推隆大鳳凰建案，瞄準附近工業區和工廠企業主

高雄仁武區躍升房產重鎮之一，建商在大舉投入大樓住宅產品之後，繼之而起的是透天建案，在金富陞建設、鴻誠開發、以及日大建設等建商之後，隆大營建也在仁武產業園區生活圈，推出「隆大鳳凰」透天厝，爭取透天住宅的偏好者、以及附近工業區和工廠企業主的青睞。

隆大董事長陳武聰表示，疫情會過去，但最適合傳承的養生健康別墅會留下來，因此，隆大營建在正面思考人生意義之後，決定以「健康、養生、抗菌、傳承」概念，將「隆大鳳凰」打造成為未來居宅趨勢。



他說，就區位優勢而言，「隆大鳳凰」建案基地所處的仁武產業園區生活圈，除了附近既有的仁大工業區、以及周遭的工業廠房，還有高雄市政府規畫中的仁武產業園區航太科技城計畫、以及未來的中山大學醫學院計畫，因此，可望成為仁武核心生活圈。



龍登廣告總經理、前高雄市代銷公會理事長戴嘉聖指出，包括金富陞建設、鴻誠開發、全聯建設、福華國際、以及日大建設等建商，陸續在該區域推出透天住宅，基地大小不一，從20坪到30多坪都有。



因此，總價帶的範圍也相當大，從基地20坪的每棟1,100到1,200萬元，一直到基地30坪的每棟2,500萬元以上，不過，他說，個案大小不一，平均總價則介於每棟1,500萬元到1,600萬元，



戴嘉聖表示，仁武區的大樓住宅從每坪12到13萬元開賣以來，現在已經上漲到每坪17到19萬元左右，如果以四房的大樓產品，加上一個車位，總價也要1,100萬元左右，因此，只要再加一些費用，就可以直接住進獨棟的透天厝。



如果是高雄市區的四房大樓住宅，以每坪25萬元來看，加上車位，每戶總價一定是1,500萬元以上，因此，他說，仁武產業園區生活圈對於想要轉進透天厝的買家來說，是個很好的選擇。



戴嘉聖以「隆大鳳凰」為例指出，部分買家就是來自附近仁武和大社工業區、以及附近的工廠企業主，另有部分則是偏愛透天厝的區域客。



戴嘉聖表示，目前高雄市區少有可供興建透天的建地，即使有，也是高不可攀，因此，高雄透天建案幾乎集中在仁武、鳳山、以及楠梓等三大區域，其中，仁武產業園區生活圈的交通便利性，擁有相當大的優勢。



他說，仁武產業園區生活圈只要五分鐘之內，即可銜接國道十號，進而轉接國道一號和國道三號，南來北往，也可快速進入榮總生活圈、漢神巨蛋生活圈、以及高鐵左營站生活圈。

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