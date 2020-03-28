疫情當道 當層排放成顯學

民眾擔心樓層間空氣、異味或病毒四散，「管道間逐層封閉」等施工法成建商標配

自從921大地震之後，建築結構是否穩固，具抗震、避震等能力成為舊屋換新屋的必備條件。不過，近期隨著新冠肺炎疫情延燒，民眾擔心樓層間空氣、異味或病毒四散，因此重視大樓是否具備「管道間逐層封閉」、「當層排放」等施工規劃。包括總太地產、久樘開發、坤悅等新建案，均強調將「管道間逐層封閉」、「當層排放」等施工法列為標配。



房仲業者表示，一般民眾在選擇中古屋時，多面臨社區管道間未封閉的情況，因此其他樓層飄來的異味揮之不散，長年下來大樓防火區也有可能遭到破壞，過去曾發生過大樓一氧化碳集體中毒、SARS期間病毒在樓層間擴散等案例；近期因疫情持續發燒，造成中古屋成交猶豫期拉長。



專家分析指出，不管是中古屋或預售屋都應注意大樓管道通風規劃，尤其近年許多建商推案會採用新式工法，建議消費者除了慎選格局、總價與地點外，衛浴管道隔間是否安排有「管道間逐層封閉」、「當層排放」等規劃才是買房應看重點。



久樘開發指出，衛浴管道隔間就像是人體代謝系統，「管道間逐層封閉」可以從硬體規劃上預防社區感染的發生，「當層排放」更是杜絕異味上下樓層流竄的關鍵。



「當層排放」主要是替衛浴空間規劃獨立排風管，直接在當層室外排放；「管道間逐層封閉」的設計，則是將管道間每層均以混凝土阻絕，加上管道間牆確實密封，如此可達到室內防臭、避免病毒亂竄及火災時濃煙的煙囪效應。



以營造起家的久樘開發，將「管道間逐層封閉」與「當層排放」等列為標配。近年隨著科技進步，久樘開發更將「建築營造履歷」內容轉為數位平台，讓住戶可隨時更新自家工程進度，即時又便利。



此外，坤悅開發旗下的坤聯營造團隊，擁有甲級營造品質，對於工程品質、進度、售後服務等要求確實做到，坤悅「貼心工程」也詳示「管道間逐層封閉」與「當層排放」兩種工法，確保住戶居住安全。



坤悅近年來推出的建案中，包括「心世代」、「坤悅JIA」、「悅‧勝利」；到近期推出的新建案如「好時光」、「高飛」、「雅樂」等，均已將「管道間逐層封閉」與「當層排放」列為必備工法。



而總太地產躍居北屯區最大推案建商，包含「總太明日」、「青境」、「織築」、「東方悅」、「美樂地」等案，到近期的「總太2020」、「共好MELODY」、「聚作」等新建案，均施作「管道間逐層封閉」與「當層排放」兩大工法。

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