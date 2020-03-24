高雄左營｜軍區生活圈 華友聯H TIME挺青壯族成家

主攻首購宅的華友聯集團，多年前由上市的華友聯開發，耗資3.30億元，取得高雄左營軍區生活圈1,029坪建地，推出「華友聯H TIME」首購大樓預售案，要爭取青壯族群的青睞。

華友聯開發公司董事長陸炤廷表示，當初不惜大手筆，卡位該區的上千坪校園景觀宅基地，就是看準了該區域的發展前景，他說，近年政府大力建設左營區，鐵路地下化工程去年底完工後，大美術館特區逐漸成形，以馬卡路，中華路串聯起美術館，周遭將發展為北高雄優質生活環境區域。

陸炤廷指出，此一區域的公共觀光資源豐富，包括壽山國家公園、蓮池潭風景區、以重見舊城人文地景為願景的見城計畫等，建案基地從翠華路交流道可快速上國道，五分鐘內即可到高鐵左營站；勝利路，崇德路迅速連通漢神巨蛋百貨與新光三越左營店商圈，交通十分便利。

他說，該區同時擁有海軍軍區萬坪綠地，明德國小校園景觀優勢，市場行情雖然每坪已站上20萬元，但，房價卻遠低於車程幾分鐘的美術館，漢神商圈幾百萬，房市發展頗具潛力。

陸炤廷表示，「華友聯H TIME」規劃，貼近全齡概念，以適應現代社會的人口多變性，建案產品主要為2房到3房，坪數落在24到37坪。「華友聯H TIME」緊鄰左營大路，日常生活採買一應具全，生活機能十分便利，在左營居住習慣的上班族，及附近軍公教，對此區域非常偏愛。

負責銷售的曜群廣告協理邵泓表示，「華友聯H TIME 」面對校園，擁有三面臨路的豪宅特性基地，大尺度退縮，370坪中庭花園及舒適開闊的徒步區，創造生動的社區環境。

他說，建案外觀建築設計由高雄市極具盛名的張文懋建築師操刀，輕古典風格的外觀，單純雙棟規劃、雙電梯、雙衛浴開窗，戶戶平面車位，戶戶送Panasonic冷氣主機。公設部份，重金邀請得獎無數的辰築空間設計參與規劃，開闊攬景大廳、解壓紓緩健身房、城堡兒童遊戲室、閱覽家教室等延伸家的功能，以實用性，多功能性來滿足各種年齡層的需求。

邵泓指出，「華友聯H TIME 」每坪開價介於21到23萬元，以最精實的坪數與房型，取得空間與功能的最佳結合，滿足想住市區，但不想負擔過重的菁英客層。在質量上維持「+」的概念，在價格上，則採取「-」的定價策略，降低購房者的負擔，包含平面車位及Panasonic冷氣主機等部份廣告戶，3房總價798萬元起，爭取青壯首購族的青睞。