綠捷動工 沿線房市擁錢景

延伸中壢段開通，縮短交通時間，龍岡地區、中壢後站商圈後市看漲

行政院核定捷運綠線延伸中壢段、且已納入前瞻計畫項目，預定2030年完工通車，民眾從八德到中壢搭乘捷運只要13分鐘，對於延伸中壢段的各站的區域，有帶動發展的機會。房仲業者表示，延伸中壢段開通後，大幅縮短兩地交通時間，可活絡北桃園與南桃園的發展，沿線區域將會成為另一個房市亮點。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，捷運綠線延伸中壢段，設置五個車站，起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經八德建德路、中壢區崁頂路、中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線A23中壢車站，沿線各站蛋白區房價仍在1字頭內，未來捷運開通後房價有機會補漲，如龍岡地區、中壢後站商圈即是不錯的選擇。

過去五年桃園市房價平均行情都在1字頭以內，2019年屋齡在五年內新大樓交易均價來到每坪21.02萬元，創近五年大樓均價新高，顯見房價逐步回升，1字頭房價成為絕響，綠線捷運延伸中壢段所行經的龍岡地區以及中壢後站商圈，相較房價是相當具有吸引力。

龍岡地區就是受惠於軍方用地解禁，建商進駐開發土地、興建大樓，新推案頻繁，中山東路和龍岡路拓寬、未來龍慈路打通至台66線等交通利多再加上綠線捷運延伸中壢案，皆能讓龍岡區域房市大開。

台灣房屋龍岡直營店店長王金城建議，置產客可選擇龍東路、中山東路、或平鎮中山路一帶等的透店具有潛力，平均租金報酬在2～2.5％左右，總價約1,500～3,000萬上下；自住客則能選擇在中正三路、龍平路一帶，屋齡在三年的大樓、每坪約17萬元起跳，近捷運站且近萬坪運動公園，走路五分鐘就達最美圖書館，CP值相當高的區域。

中壢後站商圈所在位置屬中壢區市中心，台鐵中壢車站以及捷運A23站交通便利、商業氣息濃厚、生活機能完善，區內有信義國小與林森國小明星學區的加持，尚有平鎮國中、高中在旁，還有和平市場與萬坪公園，周邊的居住環境佳。

台灣房屋環中直營店店長楊湘君表示，環中東路、中北路、龍岡路以及中山東路為主要道路，區內二年內新成屋房價每坪在18～23萬元；2～15年大樓每坪在15～18萬元，與前站平均房價相較下，每坪便宜1～3萬元，是不錯的購屋區域。

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