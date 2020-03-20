桃園三民｜桃園小檜溪「清溪翫」 訴求定泰工法

去年完成開發的桃園小檜溪重劃區，今年進入推案高峰期，包括國泰、亞昕、遠雄、東騰等建商大力搶進，初估推案量上看400億元，由麗寶機構定泰建設推出的「清溪翫」規劃39~54坪住宅產品，定泰建設近年持續開發多項獨家專利工法為最大特色。

小檜溪重劃區又稱青溪特區，位三民路、春日路交通樞紐，為四大成熟商圈所圍繞，最近的是大業大有商圈，鄰近中正商圈、站前商圈與藝文特區商圈〪，明顯不同於一般重劃區，小檜溪開沒有發空窗期，也是唯一擁有兩條溪流南崁溪與東門溪穿流而過的重劃區，享有寧靜且純淨的青溪綠意。

「清溪翫」位置距桃園火車站及南崁交流道只約需10分鐘車程，可抵火車站或直上南崁交流道，未來的捷運G08站徒步可及，緊鄰大有路、舊東區及中正夜市商圈，現成的交通與生活機能雙優勢之外，鄰近朝陽森林與三民運動雙公園，對於雙北客戶而言，移居或退休度假更容易〪。

定泰建設最廣為購屋人推崇的，便是對工法有著豐富的技術與卓越的成就，前後陸續擁有「磁磚固定器」、「樓版鋼筋墊高兼厚度標高裝置」、「十字型鋼筋固定兼厚度控制裝置」等數項專利工法，解決了傳統營造上品質管控的問題、降低施工誤差，大幅提升建築結構安全。「清溪翫」更採用柱核心耐震結構 – Alfa Safe 柱中柱之鋼筋專利工法施工，使大樓抗震能力更強、結構更穩固、更安全。

此外，「清溪翫」也規劃了A全智慧宅，除擁有一般所孰悉的智慧宅功能，即住戶能透過手機APP與聲控，在家在屋外，皆可隨心所欲地操控連網居家設備或家電、檢視安全、聯絡管理中心，查詢天候、建議開車路徑、預定叫車等等即時服務等，更率先跨界協作研發出專屬於定泰的「智慧宅平台」，未來可無限上綱住戶對所有科技服務的期待選擇AI全智慧宅。

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