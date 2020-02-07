新北房市｜捷運環狀線通車 沿線房市看俏

新莊「新北產業園區站」擁雙捷運優勢，周邊建案獲台商、換屋族青睞

捷運環狀線第一階段1月31日通車，總共14站，橫跨新店、中和、板橋、新莊區，其中，「新北產業園區站」具環狀線、桃園機捷雙捷交會的優勢，通車並同時啟用市區預辦登機及行李託運服務；房仲業者指出，該站將串聯起雙北、桃園市891萬人一日生活圈，未來最具房價潛力。

科達機構、僑馥建經統計環狀線近三年住宅大樓、華廈平均房價變化，觀察沿線近三年房價連年回升，與2017年大樓、華廈平均房價相比，14站有11站房價上漲，頭前庄站2019年平均每坪43.3萬元，相較2017年每坪38.1萬元，上漲13.6％最多，新北產業園區站每坪也漲至46.3萬元，上漲近6％，在環狀線沿線房價漲幅分居冠、亞軍，周邊新建案也皆衝上5字頭。

科達機構董事長賴建程表示，新莊沿線新北產業園區站、幸福站、頭前庄站皆僅緊鄰新莊副都心與頭前重劃區，雖曾歷經過去房價修正，隨著交通建設到位，加上「宏匯廣場」AU商城，預計2020年4月開幕，並規畫宏匯凱悅嘉軒酒店、頂級商辦i-Tower雲端科技大樓，成為新莊區最大規模百貨商圈、商辦、文化產業串聯帶。

區內指標案「遠雄九五」平均每坪61萬元，2019年交易23樓戶，創新莊最高價每坪70.95萬元，2019年建商也積極進場推案，每坪開價約45～57萬元，以中小坪數產品搶攻首購、首換族等自住買盤。

賴建程指出，新莊區有42萬人口，環狀線沿線最看好「新北產業園區站」，擁有機捷、環狀線雙捷運優勢，台商回流，新莊有產業園區、廠房、商辦，帶進就業人口與剛性需求，以台商、換屋族為購屋主力，約占交易六～七成，首購、置產約占三成，2019年物件詢問、看屋量年增二成，多鎖定50～60坪、總價2,500～3,000萬元產品。

此外，環狀線行經中和區共有六站，包括中原站、橋和站、中和站、景安站、景平站、秀朗橋站周邊大樓、華廈皆小幅成長2～5％，2020年住宅大樓、華廈平均房價每坪42～47萬元，以中原站成長5.6％最多，新店區有大坪林站、十四張站皆漲2～3％，大坪林站每坪約56萬元，至於板橋區三站則全數小跌，仍持穩在5字頭。

賴建程指出，中和人口41萬人，環狀線開通以中和最為受惠，各站房價皆穩定上漲，目前住宅大樓、華廈平均房價每坪42～47萬元，沿線有COSTCO商場、雙和醫院等，生活機能便利。

捷運A3新北產業園區站，具備機場捷運、環狀線雙捷運交會優勢，推升周邊產品買氣回升。圖／科達機構提供 新莊副都心頂級商辦、酒店、商場逐一完工，各大國際企業總部紛紛雲聚副都心。 圖／科達機構提供 1的2

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