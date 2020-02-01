高大生活圈 透天住宅新亮相

看準生活、就業便利性，建商搶推「哈佛大院」、「龍廷大學58」，提供顧客不一樣的選擇

高雄大學生活圈大樓住宅產品林立，每坪售價漲到17萬元到19萬元之間，包括聚仁建設和龍廷建設等建商，選擇興建透天住宅，分別推出「哈佛大院」、以及「龍廷大學58」等建案，每棟售價介於1,500～3,000萬元之間，希望讓購屋者享有更多的獨立居住空間。

聚仁建設董事長鍾榮和表示，這是聚仁建設三年前在高科大商圈推出五戶的「心美墅」透天產品之後，第二次推出透天厝，「哈佛大院」地點選擇楠梓區的高雄大學生活圈，就是希望在大樓林立的該區，提供給購屋者一個不一樣的選擇。

鍾榮和指出，「哈佛大院」地坪27坪的一般別墅，有十戶，每戶售價介於1,500萬元到2,000萬元之間，符合該區透天產品行情，而地坪介於25到28坪的電梯別墅，售價則介於2,000萬到3,000萬元之間。

他說，由於大樓住宅的公設比，大約35％，如果以一棟居住空間66坪的別墅計算，購買的大樓，如果想要擁有與透天相同的66坪居住空間，大約需要101.53坪，如以每坪17到19萬元推估，加上二個車位，大樓住宅可能也要花上2,000萬元以上。

鍾榮和表示，位於大學南路上的「哈佛大院」，基地附近的家樂福、以及全聯等，生活上的購物，都可以獲得滿足，開車不到十分鐘的車程內，也可抵達楠梓加工區、德賢商圈、德明商圈。

如果想要南來北往，可以在高雄捷運紅線楠梓加工區站，搭乘捷運北往岡山，南下高鐵左營站、甚至漢神巨蛋商圈，他指出，正因為生活、就業的便利性，使得高雄大學生活圈的土地，節節高漲，地主也就地喊價，二年前，他以每坪23.8萬元買進的640坪「住三」土地，現在已經從每坪的28到30萬元，喊到每坪35萬元了。

跟聚仁建設由代銷跨越建商的模式一樣，龍廷建設由代銷跨越建商的首案，也是推出透天厝，龍廷建設董事長戴嘉聖表示，除了高雄大學生活圈大樓住宅產品已多之外，透天產品則是相對稀少，更重要的是，龍廷建設屬於創設初期，知名度無法與其它品牌建商相比，因此，推出透天厝比較不會吃虧。

戴嘉聖指出，在興建施工方面，在品質同樣確保的情各之下，透天厝的興建，相對單純，不用開挖地下室，施工期可以縮短，因此，他才選擇在高雄大學生活圈推出「龍廷大學58」透天建案，預定今年3月開始進場銷售，雖然售價未定，但將打出廣告戶每戶1,588萬元的吸客策略。

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