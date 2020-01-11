高雄苓雅｜鑫龍騰精品宅中正O8 搶進橘線捷運站生活圈

在高雄推案的重心，除了高鐵左營站生活圈之外，鑫龍騰開發也將觸角伸向高雄市區，選擇高雄捷運五塊厝O8捷運站，推出「中正O8」大樓住宅建案，要吸引偏愛捷運宅、與高雄文化中心生活圈的區域首購族、以及首換族的消費者。

負責銷售的興東風廣告總經理楊佳松表示，就如同許多財經專家所說的，大眾運輸導向（TOD）一向都是全球各大都會區發展的主軸，房地產價值跟著軌道走，已經成為全球趨勢，包括紐約、倫敦、巴黎、東京、上海等國際都市，都是如此。

他說，隨著大高雄市都心強勢崛起，鑫龍騰開發全新推出的「中正O8」精品飯店宅，就位於高雄捷運五塊厝O8捷運站出口，「到站就到家」，與捷運生活圈相依共榮，南來北往隨心所欲，可以藉由捷運橘線和紅線連結，串接大統商圈、三多商圈、新崛江商圈、文化生活圈等附近的商圈。

楊佳松指出，該區目前有許多建商陸續進場推案，房市行情平均每坪25萬元，而擁有更佳區位優勢的「中正O8」大樓住宅，每坪開價介於27萬元到32萬元之間。

他說，因為「中正O8」是區域內少數位於中正路這條金融大道上的大樓住宅，且具有與捷運橘線O8五塊厝站最近距離優勢，一定可以吸引當地居民、以及其他區域首購族及首換族的青睞。

鑫龍騰開發特助黃文柔表示，鑫龍騰為上櫃公司，品牌口碑有保障，全新推出的「中正O8」，規劃2到4房捷運宅，每戶介於23到41坪，無論自住、出租、投資，首購族或首換族，都能以最輕盈的價格，入主高雄市中心。

她說，鑫龍騰開發深耕在地，佈局北中南，一直以來都將「誠摯為每一個家庭築夢」，作為企業使命，不遺餘力在最好的地段，規劃最好的建築，此次「中正O8」採低調奢華、簡約精品設計，2房雙衛浴超值規劃，世間少有，3房寬裕空間，讓生活游刃有餘，4房三代同堂，輕而易舉，可供不同族群居住選擇。

黃文柔指出，高雄捷運橘線上，擁有高雄文化中心、大東藝術文化中心、以及衛武營國家藝術文化中心等3大藝術殿堂，因此，鑫龍騰開發在規劃「中正O8」大樓住宅時，就採取以人為本的思維，呼應3大文化中心的人文藝術調性，以實用美學，作為空間設計主軸，創造多功能收納空間，無論公私領域，都運用的淋漓盡致，將坪效發揮至百分百，輕鬆構築出新一代家庭幸福居所。