科工館生活圈 瞄準首購首換族

交通便捷、生活機能雙優勢加持，隆大、城揚、遠雄、御盟搶進推案

具有交通優勢與生活機能的高雄科工館生活圈，近期成為建商推案重心之一，除了隆大攜手城揚、宏碁建設，推出「愛上城」首購和首換宅，遠雄建設也將在明年預售40到60坪的首換產品，而御盟建設九如路第一排基地，因使用分區包括「特商」和「住五」，可能規劃酒店式公寓和住宅混合體，要結合集團在飯店經營、以及藝術扎根的專業，做市場區隔，不過，御盟集團發言人謝佩珊表示，仍在規劃調整中，尚未確切定案。

高雄市房屋市場調查協會理事長廖致傑指出，高雄科工館生活圈吸引建商搶進推案的區位優勢，就是公園綠地和交通便捷。他說，占地約19公頃的高雄科工館，本身就是一個公園綠地，因此，御盟建設2010年即在第一排推出「御花園」大樓住宅，當時每坪成交價就超過28到30萬元。

廖致傑表示，除了生活圈內的九如路連結國道一號、和省道的公路交通便捷，在高雄鐵路地下化之後，南北之間的隔離感也將消除，而台鐵民族車站就在該區域內，未來將與規劃興建的捷運黃線「共站」，成為轉運站，整個大眾交通網絡會更加完整且緊密。

宏碁建設總經理陳又齊指出，科工館生活圈內的「愛上城」大樓住宅建案，是由隆大、城揚、與宏碁建設合作推出，屬於近期搶進該生活圈的建商中，最早進行開賣的，預售開價每坪26萬元到30萬元，規劃二到四房產品，但以三房為主，要爭取首換、以及部分首購族的青睞，基地約1,107坪。

接棒銷售的，將是遠雄建設隔著平等路，面對科工館第一排的建案，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示，該「住四」基地2,155坪，也是向南和興產購得，每坪約100萬元，預定推出總銷約60億元的建案。

潘長俊指出，該案尚未命名，初步預定2020年第三季進場，主要規劃40坪到60坪住宅產品，由於是科工館第一排，加上相關成本考量，未來售價每坪將超過30萬元。

他說，高雄科工館生活圈大都屬於老舊住宅，因此，遠雄的科工館建案，將推出三到四房的換屋產品，吸引想要擁有公設的在地居民換屋，另外，想要從公寓換成擁有電梯的區域住戶，家長要為小孩購屋成家，也都是遠雄的潛在客群。

最早開挖地基的御盟建設位於九如路上的基地1,138.61坪，是2017年4月以每坪約92萬元取得，使用分區部份為「特商三」、約699.985坪，部份為「住五」、約439.625坪，市場人士指出，御盟建設為了區隔市場，可能推出特殊產品，其中，部分作為酒店式公寓的可能性很高。

業界說，由於御盟集團具有晶英國際行館的營運和管理經驗，加上集團也轉投資經營金馬賓館當代美術館，相信一定可以發揮集團資源整體綜效，推出具有特色的酒店公寓、以及部分住宅。

不過，御盟集團發言人謝佩珊表示，位於九如路上的御盟集團基地，目前還在開挖下室，未來興建方向以及屬性仍在規劃調整中，目前尚無確切定案。

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