7千萬砍到2千萬！淡水河景宅法拍終成交

近期法拍市場動態，淡水河第一排景觀住宅，經過7次拍賣，終於拍出！攤開全台整體法拍市場，上半年交易棟數年減將近一成，雙北甚至超過兩成。法拍身為「房市反指標」，難道升息與打炒房不影響市況嗎？專家解釋，至少要一年後才會浮現。

遠眺觀音山跟淡水河，這間淡水景觀第一排名宅，在法拍市場流通近2年，經過7次拍賣終於標出，從7千萬砍到2千萬，單價以21.4萬成交，過去會乏人問津，專家解釋「坪數過大」是主因。

104法拍網總經理籃茂山指出：「坪數大可能買的人不會很多，再來就是屋齡，再來就是生活機能，沒有像紅樹林這麼好，買了真的很便宜，至少便宜3、400萬以上，以目前成交行情來比較的話。」

而在北市中心也出現商辦流入法拍。非凡新聞記者高昱晴表示：「位在中山北路一段，靠近台北車站的億級商辦，一層將近140坪，在台北市的蛋黃區，是罕見的大坪數物件，不過最近流入法拍市場，才發現竟然已經空租了20年。」

原來是家族爭產要「分割共有物」變價拍賣，一拍底價1億398萬，專家預估要到二拍才會吸引自住客進場。只是看到上半年，全台拍賣移轉棟數年減9.6%，雙北更是大幅減少兩成以上，法拍身為「房市反指標」，難道在升息下，整體市場依舊樂觀嗎？專家解釋是時候未到。

104法拍網總經理籃茂山說：「你這個屋主要3個月、半年，沒有繳出貸款，銀行才會開始動作，那銀行查封以後，至少也要半年以上，才會拿出來拍賣，所以就算不景氣現在開始，你真的法拍量要出來，要等一年的時間。」

專家指出，房市景氣好、房價上漲時，法拍案量就少，因此預期下半年、明年會更少。而目前只是量縮、價沒有跌，預計要到2023年中才可能發酵，即使近半年買氣走緩，想從法拍市場探水溫，恐怕沒那麼快反應。

（ 高昱晴、黃敬峰／台北報導）

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