汐止竟有1字頭房要賣 網驚：「用生命打房」

房價飛漲的時代，新北市竟然還有1字頭的房子，但是你敢買嗎？新北市汐止一處鄰近五堵車站的社區，屋齡舊、位於汐止邊陲地區，原本房價就只有1字頭，近日該社區出現一間法拍屋，一拍底價僅258萬元；但法拍達人卻研判，此案可能要降到165萬元，才會有人進場投標，原來該屋是一間曾發生輕生案的凶宅。對此，PTT鄉民評論：「用生命打房」。

提到兇屋，一般人絕對是敬而遠之，不過兇屋房價基本上都是「跳水價」，仍有人會大膽出手，就像彰化彰化洪若潭滅門凶宅、花蓮5子命案凶宅，通通有人接手，前者由退休醫師買下，開中秋烤肉派對破除迷信；後者則是警局長親自入住，請法師超渡破傳聞。

據ETTODAY報導，新北市汐止一處鄰近五堵車站的社區，因屋齡舊、位置偏遠，所以房價僅1字頭，近日該社區有一間18.85坪房屋法拍，曾是有人輕生的凶宅，一拍底價僅258萬元，每坪13.69萬元。不過法拍達人認為，該屋可能要到三拍、降到165萬元，比較會有人投標。

新聞轉貼到PTT，鄉民們紛紛表示「打房」、「百姓打房靠自己」、「用生命打房」、「100萬賣我都要考慮」、「25.8萬 我就買」、「258萬買老房+凶宅傻b才買」。

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