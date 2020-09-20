北京房產未過戶 成龍5億豪宅遭拍賣

成龍14年前擔任北京「NAGA上院」的房地產代言人，當時他以代言酬勞抵價，再透過境外公司「中泰成龍」支付餘額購入2間豪宅，但沒有實際合法過戶，如今該開發商倒閉，市值從1.5億升到5億台幣的豪宅，將於29日起以起拍價3億台幣左右公開拍賣，讓影壇大哥身陷痛失家園的危機。

目前成龍已提出訴訟，經紀公司回覆：「此事正在訴訟階段，涉及法律內容，不便多談。」據查他將以當初交易合約、繳納水電、瓦斯等費用帳單，來證明豪宅確實為家人自住。育稔國際法律事務所主持律師陳士綱表示，在法規上對於物權的公示都是有絕對效力，「像成龍這樣類似借名登記的狀況，他要負擔很重的舉證責任。」

陳士綱分析，當初成龍若有跟開發商做預告登記，那麼後續他可先跟執行當局做「聲明異議」，之後以案外人身分提出「異議之訴」，認為以此舉拿回房產的機率高過60%，只是訴訟期拖個2、3年都不為過。

若成龍敗訴，只能以他對開發商債權人的角度去請求償付債權，然而開發商已破產，最後只得參與法拍再購回，差額會相當不划算。另有人質疑成龍不過戶是為逃稅，陳士綱認為不太可能，因「中泰成龍」是境外公司沒有購買北京房產權限，再者成龍用代言酬勞來抵也是要課稅。

（中國時報 李承陽）

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