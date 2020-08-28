超級豪宅1元起標 非事故屋竟乏人問津

價值千萬人民幣的豪宅，在大陸知名網站「阿里法拍」，開放1元起標，不少人相當心動，期待用低價就可以入手超級豪宅，但專業人士提醒想競標的民眾，雖然部分法拍房屋不限購，且起標價大多低於市場價，但背後亦有相當大的風險，如果對房產不熟悉，建議謹慎參與。

網站上發布的1元起標房屋，有多間評估價值超過千萬，確認是豪宅無誤，例如有一棟位於麗水市綠谷莊園湖院的豪宅，評估價格高達3371萬人民幣，不只豪宅1元起標，還有多輛奢華名車也是1元起標，但目前觀望的人多，參與競標的人卻寥寥可數。

根據外媒報導，專業人士表示，雖然千萬豪宅1元起標，但保證金高達350萬人民幣，加價幅度10萬元起跳，也就是說，如果手上沒有350萬現金，就與拍賣競標無緣；雖然這些豪宅並非事故房子，但卻藏有一些「錢坑」，像是上述的綠谷莊園豪宅，原屋主積欠物業費3.5萬人民幣，有的則是帶租拍賣，得標後還得處理許多問題。

購買法拍屋必須做好足夠功課，主要承擔風險是清戶風險、其他債權風險、租賃風險等等，房屋欠費問題也不能忽視，法官也提醒，競標者應注意拍賣公告，了解房屋是否帶有租期、及其他權利和資格的限制等。

（中時新聞網 黃瀞儀）

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