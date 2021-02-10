新年春聯怎麼貼？貼對春聯 福氣到你家

為何過年要貼春聯呢？

在中國古代神話中，相傳有一個鬼域的世界，當中有座山，山上有一棵覆蓋三千里的大桃樹，樹梢上有一隻金雞。每當清晨金雞長鳴的時候，夜晚出去遊蕩的鬼魂必趕回鬼域。鬼域的大門坐落在桃樹的東北，門邊站著兩個神人，名叫神茶、鬱壘。如果鬼魂在夜間幹了傷天害理的事情，神茶、鬱壘就會立即發現並將它捉住，用芒葦做的繩子把它捆起來，送去餵虎。因而天下的鬼都畏懼神茶、鬱壘。於是民間就用桃木刻成他們的模樣，放在自家門口，以避邪防害。後來，人們乾脆在桃木板上刻上神茶、鬱壘的名字，認為這樣做同樣可以鎮邪去惡。這種桃木板後來就被叫做「桃符」。

到了宋代，人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶，以求美觀。又在象徵喜氣吉祥的紅紙上寫對聯，新春之際貼在門窗兩邊，春聯的語句以吉祥意義的字詞為主，寄寓了人們希冀美好生活的情感，影射出對新一年生活的期盼。

所以，「春聯」起源於「桃符」，是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。每逢春節，家家戶戶都要精選一副大紅春聯貼於門上，為節日增加喜慶氣氛。但是你知道貼春聯禁忌有哪些嗎？春聯不能隨便亂貼，否則會不吉利；新的一年要事事順利，那就從認識貼春聯禁忌開始！

NG1.上下聯勿貼錯

戰國時期『禮記-曲禮』記載行軍佈陣就有「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」的說法。由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊。龍邊位序較大、要重，虎邊位序較小、要輕；神明擺放亦如此。

例如：神明廳(公媽廳)祖先牌位若與神明一起擺放，須置於虎邊。通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯。直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。哪些為仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。哪些為平聲字呢？即國字注音第一聲、第二聲。

例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。萬一發現上下聯的尾字都是平聲(即國語的第一聲或第二聲)，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲(短促而重者)為上聯。

例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

NG2.大門口不貼春

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

NG3.大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思。但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思。大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

NG4.單數才吉利

門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

NG5.貼春聯的時間

農曆12月24日送神開始，就是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。而且中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

NG6.舊春聯要撕下來

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

NG7.不可有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，“滅”、“絕”、“死”、“亡”等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

NG8.喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了！

文/【旺好運】授權轉載、文章來源／風水名學教授楊登嵙

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