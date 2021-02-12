2021魚缸吉方位５大招 擺的對 順一年

一般人在喜歡宅內安置風水魚缸，不但全家可以觀賞，還可以催財，一舉兩得。所謂吉不動，則不招福；凶不動，則不作禍；並不是家中隨便一個位置都可以安置魚缸，若不慎將魚缸放置風水的凶方，引動不好的氣場反導致衰運，因此魚缸安置的位置須謹慎不可亂安。

風水名言：「山管人丁，水管財。」水常被作為陽宅最常被用來快速催財的方式，流動的水與空氣結合產生水氣動力，造就很強的催財力量。

2021辛丑流年紫白風水，大家最怕的凶星五黃廉貞星飛到東南方，五黃星為五鬼星也代表毒癌星，若今年東南凶方有魚缸流水引動衰氣，家中電器容易有損壞的現象，家中成員健康易出問題尤其與腫瘤癌症相關的疾病有關，運勢容易走下坡，在職場上犯小人，意外等衰事接二連三發生，不可不慎。

家中安置魚缸須注意的５招風水布局：

第１招：魚缸需安置於風水吉方

例如流年紫白飛星，飛到水星為一白星(人緣方)，六白星(偏財方)，八白星飛到之處(正財方)。

第２招：魚缸的大小

家中的觀賞魚缸不宜太大，否則無論坐下或站立都好像有滅頂之勢。

第３招：魚缸離地的高度

魚缸安置的高度不宜離地超過四尺或比人高，魚缸放置位置太高，如同淋頭水主凶災意外，因此需降低魚缸的高度。

第４招：臥房不可放置魚缸

容易引發爛桃花或感情的困擾。

第５招：魚隻的數量要為單數

單數為陰數與陽數的組合(例如9=1+8，9=2+7, 9=3+6，9=4+5)，所謂孤陰不生獨陽不長，養雙數的魚容易死亡。

【旺好運】授權轉載，文章來源／谷帥臻老師

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