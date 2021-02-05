房間的設計如何改?才最適合銀髮族

隨年歲增加，不少青壯熟齡族群開始面對家中長者照護問題，尤其在居家照護時，長輩房間的設計與擺設，有很多細節需要注意，例如：房間位置、採光、通風…等，再加上長輩們隨年齡增長而伴隨出現的生理問題，如：骨質疏鬆、筋骨酸痛、心臟不好、記憶力衰退等，這些因素都會因年長者身體的老化問題，影響到他們平時居家的生活品質。

針對家中老年人的這些問題，旺好運命學專家楊登嵙老師以環境科學真風水的角度，建議大家長輩房的佈置應依照適合長輩的特點進行設計，如室內的燈光、色調、物品等。居家環境舒適，長輩的情緒心情好，身體自然會有抵抗力！

在設計時要注意以下幾點：

採光與色調

房間應向陽，陽光能促進鈣的吸收。多曬曬太陽，對老人的身體更有好處。充足的陽光既能增強老人的體質，同時能殺滅細菌，使臥室更加溫暖舒適。

燈光的部分宜以橘黃色（太陽光色系）為宜，日光燈顔色太冷，過於刺眼，不適合安裝在老人房內。

臥室宜採用柔和的顔色，老年人臥室的牆壁可採用乳白、乳黃或是淡蘋果綠等素雅顔色，再配合深棕色、淺咖啡色、棕黃色、珍珠白、米黃色等木質傢俱，深色的搭配展現平穩與莊重。



房間的位置

年長者的房間應位於低樓層，以免上下行動不便，甚至造成跌倒受傷，若居家內裝設電梯則不在此限。但也不宜設在地下室，地下室的濕氣較重，光線也不好，老年人若長期生活在地下室，健康會大打折扣。

應靠近厠所，因老年人的行動不便，而且老年人容易頻尿，距厠所太遠，對老年人來說是相當不方便的。

年長者的臥室不宜太靠近客廳。為老年人提供一個安靜的環境十分重要，若臥室太靠近客廳，客廳的活動會影響老年人的休息，因此，若是無法避免靠近客廳，也應做好老年人臥室的隔音效果。

老年人的臥室不宜靠近馬路。老年人的睡眠時間短，品質較差，稍有風吹草動都會影響到老年人的休息，因此，老人房的臥室因設置在房子內側安靜的地方。



裝潢與設備

可以在老年人臥室的窗臺上種植花草，以調節心情，使房間更富有生氣。對於老年人窗外的風景，若是有樹林，或是靠近公園，都能讓老人保持良好的心情。

對於臥室、臥床的一些禁忌，老人房也應特別注意。像是床頭有橫樑壓頂，床頭緊鄰爐灶，床頭沒有緊貼牆壁等。

老人體能及動作應變能力不佳，很怕意外跌倒，一跌倒往往非常嚴重，所以，老人房的地板最好能用木質地板或鋪上地毯。一般地磚材質硬而且滑，不適用於老人房。

老年人的房間應保持良好的通風與乾燥。空氣流通不順暢以及潮濕的環境都會加速細菌的繁殖，對抵抗力較低的老人更是不利。

文章來源：旺好運頻道提供