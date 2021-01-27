家運好不好?!大門方向最知道!

大門是連接住宅內外，使用最爲頻繁的通道，古語有云：“宅以門為吉凶，路為助，門為辨。”傳統居住哲學認爲：家以“大門為氣口，納氣旺則吉，衰氣則凶。”大門猶如人的口鼻，一個住宅的好壞，都能經由大門表現出來，足見大門的重要性。

大門象徵一個家庭的門面，從大門的門面可以看出一個人的想法與氣度。因此大門不僅是顏色裝修要與屋內裝潢相匹配，大門的方位也影響著家中整體運勢。

房子的四個方位稱為“四獸”，代表了四個不同的意義：左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武。我們從屋內向大門外望出去，前方為明堂，代表“前朱雀”，宜開闊，不受阻礙；左手邊為“左青龍”，宜動、高、重；右手邊為“右白虎”，要靜、低、輕；後方為靠山，代表 “後玄武”，宜穩固，不近逼。

一般情況下，大門開口宜在房子的左龍邊，其次是中間，最後才是右虎邊。大門代表一個家庭的口鼻，青龍喜水，而水又代表著財富，若將門開在龍邊，則財運必然亨通。虎邊代表家中的女性，若開虎門，家中的女性可能會出現以下幾種情況：

家裡的女（主）人會比較強勢。 女（主）人必須承擔家庭的主要責任，如老公不工作，遊手好閒，或老公身體不好，無法工作，而老婆卻要扛起整個家庭。 女（主）人身體病痛會較多。

倘若無法避免開虎門的話，可在大門口擺放一個屏風，形成一個轉折，達到“轉虎為龍”的效果，化解開虎門的危害。如果因家中空間不夠而無法設置屏風，也可擇日選時，在大門口安裝羅盤並開光加持。

在《周易》中有記載，房子的年運20年為一運，會影響住宅的磁場方向，當磁場改變後，房子的屋運也會跟著改變，因此在判斷住宅的大門開向時最好能請專業老師根據房子的年運與坐向，配合宅主的命卦來判斷。

【旺好運】授權轉載 文章來源:楊登嵙博士

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