4招告別單身的居家風水擺設

新的一年除舊佈新許下好願望，許多單身者也期盼能擁有一段好的姻緣，人常說「上天自有安排，你負責精彩」就算很多事情都是註定，也要為自己增加上天安排的機會，住宅擺設也是相當關鍵的地方，若是臥房環境不佳或是觸了禁忌，就可能會影響到居住者的運氣外，更會成為阻擋好姻緣的關鍵，現在不妨一起來看幾個風水妙招，打造桃花住宅，相輔相成為你建造好運氣，為2月14日的情人節做準備吧!

雙雙對對擺設招桃花

居家臥室的擺設，許多人喜歡放上個人的單品，例如照片或是偶像的個人海報，但就風水學來說，居家臥房表徵出的就是個人的氣和兆頭，將孤單的單品們找到一個可以搭配的組合，例如床頭櫃、枕頭、燈具等臥房擺設，俗話說比翼雙飛、鸞鳳和鳴，在於中國風俗來說只要「成對」、「成襯」不只可以增加個人運勢，也可以帶你遇見好姻緣。

大鏡子照出好兆頭

如何擺放鏡子是一門很大的學問，位置的設置更會直接導致個人的運勢、桃花、財運等等，但根據居家風水來說，最適合放鏡子的地房就在浴室，不僅錯位率較低，實用性相當高，且放置大面的鏡子更能增加自己關注自己儀容、體態的機率，多多檢視自己或是增加自信，擁有自信的外在更能自信地穿縮於人際關係之中，為自己製造更多良緣。

選對窗簾打造臥房好氛圍

臥房的色系選擇其實直接影響了居住者的各種面向，像是窗簾這樣子細小的環節，其實在風水之中扮演了很大的媒介，窗簾是為遮光而裝飾的產品，但其實光所照射至窗簾，反映出來的顏色就是整體臥房的主調性之一，太過於灰暗或是不透光，整體感死氣沉沉間接就影響到了，居住者的身心和氣場，勢必要換成透光且淺暖色的窗簾，陽光容易進入也可以帶出好的明亮的光線，改造戀愛不順、運勢差的問題。

暖色系入住帶來好生氣

前一陣子流行極簡居家風格，簡約、有條理的調性受到許多人喜愛，但絕對要切忌不可以忘記將朝氣帶入臥房中，利用深色如黑色、深藍色、深灰色當作臥房主色，不只調性冷也讓整體的視覺太昏暗，會對人的氣場和性格造成影響，要盡量避免，最好的方式就是將暖色帶入臥房中，不只可以烘托出舒適、安心的空間，更重要的是也可以增添人的朝氣，增加自信自然而然就能創造更多情場機會。

撰文編輯｜Chloe CN

圖文來源｜設計王