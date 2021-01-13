居家健康風水 廚房爐灶在哪裡很重要!

以前住在別的房子身體狀況還算不錯，但換到新的居住環境，家人卻經常生病感冒，居家風水到底是哪裡出了問題？ 旺好運命學專家楊登嵙老師表示，廚房的爐灶是家庭成員身體健康的風水核心，隱藏的風水禁忌你不可不知，以下整理兩大原則，避免這些居家風水禁忌，讓家人遠離生病感冒保安康。

爐灶遠離廁所就對了！

風水學上廁所是聚集穢氣、濕氣的地方，而爐灶代表著家中整體財富和健康的象徵。且根據風水五行相生相剋的原則，爐灶屬火、浴廁屬水，“水火不容”不僅易導致家人破財、犯小人，也會影響心臟血液循環及泌尿系統不好，同時家中女性病痛也會增多，藥物不斷。因此廚房的上下左右都不要緊鄰廁所準沒錯！

爐灶方位顧的好 全家沒煩惱！

再次強調爐灶是家中成員財運和健康的核心，因此在方位上要特別避開以下幾點：

家中的中心點

此中心點為太極中心，若爐灶放在上面，為“火燒中堂”，家人容易得消化系統、心臟血液循環方面的疾病。

爐灶後方忌為窗

爐灶的後方為窗戶，是財庫無靠及健康不穩定的象徵，靠山空、財漏白，所以財運就差，連帶健康狀況也不好。

爐灶下方忌為臥室

特別是位於床鋪的下方時，爐灶産生的熱氣上升，房內的人如同受到蒸煮一般，受熱氣的煎熬，房內的人脾氣會變得暴躁，心煩意亂，精神緊張，身體狀況變差，藥物不斷。若夫妻睡在爐灶上方，兩人容易吵架，夫妻不合。

爐灶沖對門

古語有云：「開門見灶，錢財多耗」，是因爲爐灶忌風，因爲有風，火就容易熄滅，留不住財氣，也會影響女主人的安全與健康。

爐灶沖對冰箱

爐灶為火，冰箱為水，兩者相對就會“水火相沖”，影響主人的健康和財運。

爐灶沖對或緊鄰樓梯、電梯

對沖樓梯上下的氣流直沖而來，使財運被氣流沖走，病痛也不斷來襲。若背靠樓梯或電梯，表面上是一面穩固的牆面，實際上是背靠上下非常頻繁的不穩定磁場，家人容易破財，主人不願待在家中，且身體的小毛病也會增多，嚴重的話會造成大病痛，手術開刀，意外血光。

文章來源：旺好運頻道提供