廚房格局怎麼擺 家裡運勢才會好？
邱彥龍風水小教室
開放式廚房對許多新型裝潢來說，不僅是時尚的代表，也是讓家人更加凝聚情感的地方。
但對於風水命學來說，『廚房』攸關一家興衰成敗，佔有舉足輕重的地位，身體健康、財運、家運、子孫興旺…等，皆與廚房有關。
對於開放式廚房有什麼風水須知，旺好運命理專家邱彥龍老師整理8大重點讓讀者了解：
爐灶後面不要直接是窗戶：容易火災、氣管肺部疾病、第三者介入、離婚、妻子花錢無度，守財困難。
- 爐灶不與洗手台對沖：家裡口舌紛爭眾多、槌心之痛、喜說八卦、說三道四。
- 灶台不要凹型：灶台設計要平，不要有高低落差的設計，會不易守財、過路財神、被小人騙財、投資失利、家中負能量強、內有隱憂。
- 爐灶不要對冰箱門：夫妻思想差異大、不易懷孕、內分泌失調、容易有小三、思想固執難變通。
- 爐灶前、後不與廁所相鄰：夫妻各過各的生活、男主人外遇、另組家庭、冷戰、男主人為錢所苦、男女主人分房睡。
- 爐灶不能懸空：大破財、家道中落、身體有恙
- 廚房不要擁擠、雜亂、昆蟲眾多：事業受阻、莫名破財、小人圍繞、失信之人眾多、借錢收不回來。
- 廚房水管保持通暢，小心積水：工作壓力大，女孩子月事不順，影響傳宗接代、腎病、長瘤、血液、淋巴系統疾病、意外、胃食道逆流、溺水死亡。
【邱彥龍老師風水便利貼】
廚房首先以整潔、採光、通風、盡量寬敞為主，開放式廚房，油煙排除為首要任務，如有許多莫名的災難，可選定有台座的地方，貼上『司命真君』四個大字，或者貼灶神神像，可以幫助家中平安順遂，會有很大的助力！有開伙的家庭，佳餚煮好時，先請灶神享用，然後全家再食。
文章來源：旺好運頻道提供
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