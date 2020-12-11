住家5大「破財」格局一次OUT！

一個「家」無論是豪宅或是小格局家庭，都是最常待的地方，相對的也要住起來最舒適、溫暖，符合風水之道才能給自己與家人帶來好運，儘管流年世道再差，但我們可以從居家風水中調整自己與家人的氣場，先以「守」為主。

旺好運風水命理老師邱彥龍，想要在明年辛丑年避免破財，以下5大破財風水大解密應避免：

【財氣奔洩】：住家格局不可以大門開門正對落地窗大陽台，空氣直接一進速出

風水講究藏風聚氣，簡單來說，即是空氣能流通，又能在家裡停留，但現代許多住家格局，大門開門正對落地窗大陽台，空氣直接一進速出，此種現象古人形容：「一箭穿心。」，也叫穿堂煞格局，視為財氣奔洩。

居住者容易破財、財存不住、血光、意外、行事衝動、與上司、同事、朋友、下屬、家人不合等事端，因此而大破財。

【財位錯置】：大門入戶對角線位置(這是大方向財位)不可被煞氣沖煞到、不能放置帶刺的植物、或有垂墜感的藤蔓類。不許被重物壓置、不可發霉有異味…等。

每一個家庭都有若干財位，有正財位、偏財位、暗財位，通常在大門入戶對角線位置(這是大方向財位)。居家中每一個財位接掌管一家人的財運，宜乾淨、整潔，不可被煞氣沖煞到、不能放置帶刺的植物、或有垂墜感的藤蔓類。不許被重物壓置、不可發霉有異味…等，皆為財位錯置，也為破財位，會使賺錢受阻、艱難，漏財破財。

【財運受困】：廚房爐灶不可水沖灶、灶露窗、門沖灶、櫥櫃合圍、尖角沖灶、欄杆沖灶

廚房爐灶掌管一家人食祿，為祖上遺留下來的財產或者財庫的地方，亦是財運的另一種表象。如果水沖灶、灶露窗、門沖灶、櫥櫃合圍、尖角沖灶、欄杆沖灶，會導致因病災破財、投資破財、被小人騙財等問題，使家庭財運受困。

【財氣外露】：水龍頭不可對門、窗、魚缸等有水流出的狀態

財氣外露是指水龍頭對門、窗、魚缸等有水流出的狀態。水為財，不宜露擺，如財氣外露，會有桃花劫、桃色糾紛、賭博、投資失敗、過度消費等事情而破財。

【餐桌受剋】：餐桌不可門路相沖，尖角吊燈、蠟燭吊燈、橫樑壓頂

餐桌是一家人用餐的地方，在風水上也是左右家人財運之地。如門路相沖，尖角吊燈、蠟燭吊燈、橫樑壓頂等，皆屬於餐桌受剋。一個家庭「家和萬事興」最重要，但此種風水布局，家庭之間口舌是非爭吵不斷，成員不和睦，家人財運動盪不安。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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