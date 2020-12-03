床位擺錯 健康、好運與你擦身過?!

失眠多夢？「床」先喬好來 你會有早上起床時覺得自己根本沒睡的狀況嗎？可能是在睡覺過程中做了很多夢，嚴重一點甚至是失眠睡不著。通常睡眠品質不好，會歸咎於現代人生活壓力太大，腦中有太多太雜的資訊導致晚上睡覺，大腦無法完全放鬆。

其實，睡不好除了尋求讓自己身心都放鬆的方法之外，旺好運命理老師張明也指出，可以觀察床的擺放位置，容易造成多夢失眠的原因舉列以下幾點，如果有類似的狀況，建議調整避開，也許會有意想不到的改善效果唷！

◎ 床的方向

若為南北向比較容易受到地磁的影響，睡夢中磁場受到影響當然會睡不安穩，建議改為頭朝東影響會較小。切記勿讓頭朝西，若是避不開，可在床頭附近懸掛風水寶葫蘆掛飾來化解不良影響。

忌：床頭不能朝西，頭向西而眠，久之，易致血液上沖耳。

◎ 床的前方

鏡子正對床是大忌，相信大多數的人都知道床不要對著鏡子，原因是鏡子的反射光對著人體尤其是在睡夢中時，是一種不良的射線，對著身體會造成精神衰弱、恐慌等不良睡眠品質。不僅如此甚至會影響屋內的彼此的不和睦，若有這種擺設趕快移位吧！

忌：鏡子不能正對床，會造成精神衰弱、恐慌等不良睡眠品質。甚至會影響屋主家裡的和睦。

◎ 床的後方

床頭要有靠山！後方絕對不能是窗戶，這種擺設方式一來靠窗隔音相較於石牆較差，容易受到干擾，影響睡眠品質，二來從風水角度來看容易漏財和犯小人。因此應盡速調整方位，將床頭貼著牆壁不要有空隙，若有個床板或床頭櫃擋著更佳，同時也可以多少化解若牆後面是廁所或廚房的格局。

忌：後方絕對不能是窗戶，不然容易漏財和犯小人。

◎ 床的上方

床的上方不能有外顯梁柱，會讓人潛意識有壓迫感，除了影響睡眠，還會進而影響到健康和事業運，此外也不宜放置重物或不穩的東西，正上方也不宜有吊扇、吊燈、冷氣機等物品，這些都會讓人不安心有心理壓抑導致睡眠不佳。

忌：床的上方不能有梁柱，會影響到健康和事業運。

旺好運命理老師張明提醒大家，睡眠是人一天最重要的事情，不可不重視！睡眠品質好精神就會好，在事業、人際、桃花方面都會有正面的能量注入，因此必須重視自己睡覺的空間，趁年底年趕快重新檢視一遍吧！

文章來源：旺好運

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