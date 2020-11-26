小心！陽台擺設做對旺財、做錯就沖煞破財

陽台是整個房子裡空氣最清新的地方，也是我們跟戶外大自然溝通的重要場所，陽台可以使宅外的空氣、陽光進入房子裡，不過相對的也可能讓周遭的不良磁場或煞氣進入屋內。

旺好運命學專家楊登嵙老師表示，陽台有分為前陽台為朱雀明堂，後陽台為玄武靠山，象徵著家中的事業前途和錢財倉庫。在風水學上面也有5個意義，代表家人跟以下狀態有關係：

對外的人際關係。 事業的向外拓展能力與開發力。 眼光多方位前瞻力與獨特洞察力。 左右逢源與應變化解危機能力。 能量的儲備後續潛力與防守調度力。

以下我們逐一討論陽台開運和禁忌，並提供破解方法：

第1點-東南方陽台旺文昌

東南方為文昌位，而文昌喜木，因此東南方陽台可擺放種植青翠的綠色植物，特別是像富貴竹、福木、福祿桐等具有生旺的綠色植物，有利於幫助家庭催旺文昌，對家中主人的事業以及兒女的學習有很大的幫助。

第2點-陽台旺事業前途

前陽台為朱雀明堂，後陽台為玄武靠山，象徵著家中的事業前途和錢財倉庫。陽台務必要保持整潔、明亮，事業自然順利，前途順暢。

第3點 陽台不宜面對尖角

陽台不宜對著壁刀、壁角、尖塔、電線桿、橋梁、反弓煞、路沖、巷沖、天斬煞等煞氣較多的建築或設施。容易引發意外、血光、官訟、是非、口角。

破解方法：

1.陽台上種植綠色植物。

2.擇日選時安裝開光羅盤。

3.將陽台做成像盾牌。

第4點 陽台不宜面對陰煞

陽台不宜對著醫院、殯儀館、墳場等陰磁場煞氣。容易引發病痛連連，手術開刀，運勢低落、破財。

破解方法：

1.擇日選時安裝開光羅盤。

2.將該陽台的窗戶緊閉不開。

3.將該陽台的窗戶加裝不透光的窗簾。

第5點 陽台不宜面對光煞

陽台不宜對著附近玻璃帷幕大樓、河川等因太陽照射產生炫目刺眼的光煞，也不可緊鄰面對霓虹燈、路燈等產生的光煞。容易引發意外、血光、官訟、是非、口角。

破解方法：

1.陽台上種植綠色植物。

2.擇日選時安裝開光羅盤。

3.將陽台的窗戶加裝不透光的窗簾。

第6點 陽台不宜面對聲煞

陽台不宜對著附近工廠、高速公路、高架橋或地下道產生的聲煞。以免造成心神不寧，病痛連連，運勢下滑、破財。

破解方法：

1.陽台上種植綠色植物。

2.將陽台的窗戶加裝氣密窗，隔絕噪音。

第7點 前陽台不宜曬衣

前陽台為朱雀明堂，象徵著家中的事業前途，前陽台晾曬衣服除了影響觀瞻，客人來覺得不雅觀，也影響運勢前途，貴人遠離。

破解方法：

1.將曬衣場所改到後陽台。

2.將曬衣場所改到頂樓。

第8點 前陽台不宜雜亂

前陽台象徵著家中的事業前途，前陽台堆放雜物，凌亂不堪，除了影響觀瞻，進出陽台不通暢，也影響運勢前途，貴人遠離。

破解方法：

將雜物清除，保持前陽台通暢、整齊。

第9點 陽台不宜正對大門

陽台如果正對大門，就形成了風水學上的「穿心」格局。入戶門與陽台相對，不僅不利於家庭隱私，在風水上主不聚財，破財。

破解方法：

1.用屏風阻隔。

2.用櫥櫃阻隔。

第10點 陽台不宜正對爐灶

陽台正對爐灶，不利於聚財，還會對家人的健康形成不利影響。

破解方法：

1.將爐灶移位。

2.擇日選時安裝開光羅盤。

第11點 陽台不宜被重重包圍

如果周圍高樓林立，陽台被重重包圍而不見出路。將造成運勢不佳，前途受阻，有志難伸，若想扭轉這種困局。

破解方法：

1.擇日選時安裝開光飛龍，龍首向外。

2.擇日選時安裝開光羅盤。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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