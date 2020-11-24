幸福宅好運宅 越住越帶財、越住越健康

家是要住一輩子的，人人都想擁有一間可以為自己帶來好運的”起家厝”，旺好運命學老師張明與大家分享，在看房子時可以特別留意已下10種格局，這種格局可以讓居住的人越住越帶財、越住越健康！

好運格局1

格局方正，或坐北朝南，或坐東向西的格局會越住越順利。

好運格局2

房屋看出去右前方水流往房屋左後方流過，水流彎曲非直線叫做曲折有情，是引水進財的格局。

好運格局3

房屋後面有靠山、前面有水塘，左右環抱是帝王之相，就像一張太師椅，明堂深遠，不但越住越健康，事業運可長可久！

好運格局4

房型像口袋，入口處較窄內部較寬。容易守財聚財，賺到的錢不容易流出。口袋收緊即可留住錢財。

好運格局5

客廳是最重要的格局，建議運用黃色的內崁燈光，營造明亮又帶著柔和的氣氛，可以招財並帶來財氣。裝潢儘量用木質，其次是石材儘量少用金屬。佈置窗簾及壁紙是最好的裝潢材料，清爽淡雅的裝潢或佈置可以越住越順利。客廳天花板或吊燈外圓內方的形狀設計，最容易招財。

好運格局6

廁所應該保持空風乾燥的狀態，若沒有窗戶又不保持乾燥，讓廁所呈現陰暗潮濕，就會容易產生黴菌穢氣無法排出，這樣的話居住的人容易感冒生病，長期下來會影響健康！

好運格局7

廚房排煙不良，容易引起呼吸器官的疾病，尤其是對女主人。就連近年流行的氣炸鍋看似無煙，但是小於pm2.5的顆粒可能早已超標，只是看不到而已，所以廚房排煙一定要暢通，才能守住全家人的健康。

好運格局8

陽臺不宜鏤空，有女兒牆以及雨遮會比較有安全感，可避免破財或財來財去的破財現象。

文章來源：旺好運

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