周圍環境犯煞？ 易引發官訟是非的11個風水

我們的住家、辦公室、商店、工廠等生活環境，有時會因外在環境的道路、河川、溝渠、建築物、電線桿、燈桿、變壓器、電塔等所造成的外煞，就容易引發官訟是非、口角等不好的狀況，一定要注意，並且要盡快改善它，若憾事發生就後悔莫及！旺好運命學專家楊登嵙老師提出以下注意事項及如何改善：

第1煞：剪刀煞

房屋位於Y字形分叉路口的夾角處，如同位於剪刀的刃口，稱為「剪刀煞」。

圖／旺好運提供

容易引發：

1.意外血光。2.屋內人不和諧。3.官訟是非、口角。4.住戶經常搬遷。5.員工流動性高，管理不易。

解決方法：

1.刃口處種植高大樹木。2. 擇日選時，安裝開光「石敢當」。3.經營與刀刃有關之行業，例如製刀店、屠宰店、理髮店。4.開設宮、廟、佛寺、教堂。

第2煞：是非牆

圍牆高而近逼房子，牆上又插設尖銳鐵條，好像把自己置於監獄之內，稱為「是非牆」。

容易引發：

1.官訟是非。2.氣量狹小。3.朋友越來越少。

解決方法：

1.拆除尖銳鐵條。2.將圍牆改低。3.圍牆與房屋之間，最好距離兩公尺以上。

第3煞：牢獄煞

書云：「正屋中低，四獸高，為拘囚之象。」本身房子不高，前後左右卻緊鄰高樓，稱為「牢獄煞」。

容易引發：

1.官訟是非。2.宅運退敗。3.運勢退敗，有志難伸。4.員工不易管理。

解決方法：

1.不宜當住家。2.房子內外要明亮耀眼。

第4煞：穿心煞

道路沖射房子前面，稱為「穿心煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.官訟是非。3.住家則家內不和諧。4.商店則員工管理不易，流動率高。

解決方法：

1.前陽台種植綠色植物。2.安置石敢當。3. 擇日選時，安裝開光羅盤。

第5煞：暗箭煞

道路沖射房子後面，稱為「暗箭煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.官訟是非。3.犯小人。4.住家則家內不和諧。5.商店則員工管理不易，流動率高。

解決方法：

1.前陽台種植綠色植物。2.安置石敢當。3.擇日選時，安裝開光羅盤。

第6煞：壁刀煞

房子被牆壁、圍牆直線沖射，稱為「壁刀煞」。

圖／旺好運提供

容易引發：

1.意外血光。2.官訟是非。3.病痛開刀。4.屋內人不和諧。

解決方法：

1.被沖射之處種植綠色植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

第7煞：壁角煞

房子被牆角、屋角斜線沖射，稱為「壁角煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.官訟是非。3.病痛開刀。4.屋內人不和諧。

解決方法：

1.被沖射之處種植綠色植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

第8煞：催火煞

房子屋頂或附屬設施呈尖形，稱為「催火煞」。

容易引發：

1.火災。2.意外血光。3.是非口角。

解決方法：

1.將尖形設施改成平面或圓弧形。2.屋頂勿用紅色、綠色。

第9煞：鐮刀煞

為了出入方便而在房子前面架設樓梯，稱為「鐮刀煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.病變開刀。3.官訟是非。

解決方法：

1.將架設在前面的樓梯拆除。2.樓梯應建在房子後半部。3.不宜當住家，只可當倉庫。

第10煞：三川煞

廟宇屋脊兩端（三川脊）尖聳高蹺，鄰近被沖對的房子，稱為「三川煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.官訟是非。3.口角爭執。4.病痛。

解決方法：

1.被三川脊沖對之處的陽台種植植物。2.擇日選時，安裝開光羅盤。

第11煞：刀鋸煞

房子四周有斷垣殘壁相對，稱為「刀鋸煞」。

容易引發：

1.意外血光。2.犯小人。

解決方法：

1.夷平斷垣殘壁。2.斷垣殘壁相對處，種植樹木。

如有無法化解的居家風水，歡迎向楊登嵙老師諮詢，風水之事可大可小，若心中有不安應盡早處理。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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