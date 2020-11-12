8個NG臥室風水 沒弄好小心夫妻失和！

夫妻失和，經常吵架，老婆整天疑神疑鬼，老公有家不歸，是房子臥室格局出了什麼問題？該如何改善？旺好運命學專家楊登嵙表示，主臥室是夫妻倆人共同聊天、生活、溝通感情、延續下一代最重要的空間，若是有了缺失，應該盡快改善，否則鬧到夫妻兩人吵架、失和，甚至離婚，想要挽救，那就來不及了！

楊登嵙老師針對夫妻臥室容易導致夫妻兩人吵架、失和、離婚、外遇的風水格局逐一討論，並提出改善方法：

NG1. 絕不能有房中房

如果房間裡面還有衣帽間，就不要做門，因為這樣會有「房中房」，房間內還有房間，容易犯爛桃花，「房中房，必出二房！」。

NG2. 床頭不能開窗

夫妻最注重的是生活和諧美滿，還有生出健康寶寶，延續下一代，所以臥室內床的靠山要穩，床頭不能開窗，如果床頭有窗，就代表床頭靠山不穩，以科學來說，床頭如果是窗，受窗外干擾大，而且溫度變化大，太陽一曬會熱，兩人的脾氣變化就會大，夫妻口角是非會變多。

床頭不能開窗，夫妻容易口角是非多。圖／shutterstock、旺好運提供

NG3. 床頭不能靠廁所

床頭靠廁所等於「靠屎」，廁所是穢氣、臭氣、濕氣所有的負面磁場結合在一起的地方，接觸就會容易產生負面能量，運勢會下滑，也會增加兩人口角。

NG4. 臥房格局不宜三角

三角形空間格局容易引發思想偏激，因為是尖銳磁場，夫妻兩人都會比較偏激，會無緣無故發脾氣，只能靠裝潢方式，將臥室變成四方形，將邊角做成櫥櫃或是較少使用的儲藏室空間。

NG5. 床的上下不能是廁所

舉例來說，如果臥室床在2樓，那麼3樓正上方，不能是廁所，以風水來說，像被「屎」蓋在上方；反之臥房內床的正下方，也就是1樓也不能是廁所，因為就像睡在「屎頂」上，影響運勢，也容易引發夫妻吵架、失和。

NG6. 鏡子不要對床

鏡子不要在床正前方，因為一般枕頭都會稍微墊高，如果眼睛一張開，就會看到自己，容易自己嚇自己；而且鏡子也不要太多面，否則會產生感情不睦，互相猜忌。

鏡子不要正對床，容易心生猜忌感情不睦。圖／shutterstock、旺好運

NG7. 顏色要暖

臥房不能太暗淡，比如黑色、深藍色，因為這些顏色讓人感覺冷冷的，沒有溫暖，會不想回家，應該要用暖色系而素雅的顏色，棉被也盡量不要用黑色、深藍，恐怕會造成夫妻感情冷漠、失和。

NG8. 裝修要素雅

裝修不是錢花多就好，夫妻臥室是養精蓄銳，培養夫妻感情的重要場所，若裝修怪異，線條複雜，反而會引來負面影響，造成夫妻感情口角、猜忌。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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