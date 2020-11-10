職場小人退散！招桃花布置 居家風水新布局

2020年下半年要脫單招來好桃花，旺好運風水老師張明建議風水布置可以在居家的東北方，也就是貪狼星進入的方位是今年的桃花位，可以放綠色植物但最好是不帶土的水耕植物，在房間的東北角放置粉紅色的鮮花可以招來正桃花，避免一些爛桃花以及夫妻失和口角及第三者的介入。

房間東北角放粉紅色鮮花可招正桃花。圖／shutterstock、旺好運提供

如果是夫妻失和、常吵架，老婆整天疑神疑鬼，老公有家不歸或是夜不歸營。可能是東北方格局出了問題，東北方屬於艮卦屬土，如果養了魚缸或者是佈置成黑色，藍色就容易會有第三者介入，化解的方式就是種一些綠色的植栽，像是萬年青、富貴竹之類比較容易養的綠色植物，便可讓水生木化解爛桃花。

要排除職場上的小人 ，必須在居家的正北方，點塩燈或者是放紫水晶洞，來避免人際關係上的口舌是非。以上是2020年下半年風水佈局的重點。

居家正北方放紫水晶洞，可防職場小人。圖／shutterstock、旺好運提供

除此之外，今年還有其他方位也可多多佈局，建議大家可以下載指南針App，就能針對每個方位做下半年的布局，平安度過2020年。

正東方也就是太陽升起的方向是五黃煞，也就是摘星的位置，通常要放白色或者是屬金的開運物，如果你的房間的位置在正東方，也可以在身上帶一些金飾銀飾或穿白色的衣服來化解。

東南方是屬於偏財位，如果要斜槓人生或者是人際關係的建立，都可以在這個方向放黑曜石或是墨翠。

家裡的正南方最好不要是廁所或者是廚房或者是客廳，這是今年最凶的位置，巨門星屬病符也就是容易生病，尤其是在疫情之下今年的流感特別容易發生。可以在家裡的南方放置辛辣味的熏香燈，或者是點精油，都可以達到去煞的作用。

家裡的南方放置熏香燈或精油，可以達到去煞作用。圖／shutterstock、旺好運提供

家中有要考試的學生，或者是準備面試，都可以在西南方放上文房四寶或者是文昌塔。先到文昌廟裡面去過香火，尤其對女生特別有用。

今年在房子的西方是最吉利的方位，所有的好事都在這裡發生，要放紫色的水晶洞或者是黃水晶。

西北方是今年的財位，放上財神或者是元寶，或者是聚寶盆都可以旺男主人的財運。

正北方是容易招惹口舌，是非，計較，競爭的方位。可以放置家中的電器用品，或者是把燈光開亮，都可以讓北方的祿存星得到抑制。

房子中間的破軍星容易破財。樓梯不可剛好在房子的中間，尤其是樓中樓的房子。化解的方法可以用藍色的燈光。

九宮飛星的位置每年都會改變，今年的即位分別是在正西方，西北方，西南方還有東北方和東南方。最糟糕的五黃和二黑煞分別在正東方和正南方。中央和北方也分別容易破財，還招惹是非。

文章來源：旺好運

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