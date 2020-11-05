從大門到車庫 「視覺」風水佈局一次看夠夠

在看過這麼多居家風水文章中，通常都強調格局或是對沖位置，不過其實在日常生活中，影響最大的是「視覺」，視覺上的呈現對人的影響是最直接的，會停留在腦海裡的記憶也最深，因此一個家的和諧度，就要從基本的視覺上開始注意，旺好運風水老師張明就幫大家整理出從大門到車位，每個格局適合什麼樣的設計和配色

大門

大門就像人臉上的嘴，象徵身體的入口，佈置不當會病從口入，禍從口出。首選是紅色喜氣招財，其次是褐色事業發達，最後是白色貴客臨門。不宜黑色口舌招陰，綠色吉凶因人而異。

大門宜紅色招財、褐色事業發達、白色貴客臨門。圖／pixabay

玄關

在玄關處要用明亮的白色或清爽的淡藍色或淡綠色來開運，不宜用深色或暗色的色系。

客廳

客廳可以用隱藏式的黃色燈光來招財，白色的直接燈光太過理性。牆面和天花板的顏色不宜過深，是會影響到事業運。

臥室

燈光宜用柔和淡黃或粉紅的間接燈光最好，可以增進感情集催旺桃花，提升睡眠品質， 有助人際關係的發展。

廚房

燈光宜明亮，牆面宜清爽，不建議有圖騰。廚房中水火交射，最好用綠色來點綴，讓水剋火的磁場轉化為水生木生火的相生格局，這樣對女主人較有利。

廚房要明亮，牆面清爽不建議有圖騰。圖／pixabay

廁所

不宜用深色系列佈置，燈光也必須明亮，平時點一盞小燈來化煞。瓶瓶罐罐也必須擺放整齊，不要堆放過多的日用品，儘量放進收納空間以免招陰，也可以用鮮艷的花色來點綴。

陽臺

盡量用深色或暖色系來搭配，讓人有安全的感覺。如果有良好的視野，對於事業的開創和守成也有幫助！

陽台用深色或暖色系來搭配，讓人有安全的感覺。圖／pixabay

儲藏室

外觀應隱藏不明顯，內部燈光由角落向外由下往上照射， 除了方便取物，也不容易藏汙納垢造成死角，影響健康。

車位

宜有燈光或開關在附近，不要貼壁停放，可以自行加裝反光貼紙或反光鏡。盡量不要放置雜物，隨時清理滴漏的油汙，以免漏財。

旺好運風水老師張明指出，很多風水的布局用視覺上的形狀或顏色及燈光來改善是很容易化解的，像是有名的畫家或設計師會巧妙的運用燈光和構圖來提升視覺上的能量感受，因此在裝潢時，也可以跟設計師溝通，利用視覺上的和諧度，就可以為家中整體風水大加分。

文章來源：旺好運

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