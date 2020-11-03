揭密4種「門」的格局 易犯小人及招血光之災

房子在購買時或者是設計上要注意到地理風水犯「鬥門」的一些禁忌，旺好運風水命理老師楊登嵙表示，應注意以下四種門的不良風水設計，以免招來口角是非，不和睦，意外血光等不良的影響。

一、大門開兩門

房子為了出入方便，將前面大門開兩個門，而且兩門大小相近或一樣大，稱為「鬥門」。將引發住在房子內的人，觀念不同，意見相左，口角是非，不和睦，意外血光。

解決方法：

1.站在房子內向外看，左手邊為「左青龍方」，右手邊為「右白虎方」；將「右白虎方」大門封閉不用，而且要用樹或漂亮工藝品等遮蔽物將虎門遮蔽。

2.用電腦輸出噴畫，遮蔽「右白虎方」，使外觀看不到虎邊的門。3.將虎門拆除，砌成牆面。

二、兩戶打通變兩門

將兩棟房子打通，變成一大棟房子，前大門就變成大門開兩個門，而且兩門大小相近或一樣大，稱為「鬥門」。將引發住在房子內的人，觀念不同，意見相左、口角是非，不和睦、意外血光。

兩大門相近，家人容易有意見相左、口角是非。 圖／Shutterstock、旺好運提供

解決方法：

1.將「右白虎方」大門封閉不用，而且要用樹或漂亮工藝品等遮蔽物將虎門遮蔽。

2.用電腦輸出噴畫，遮蔽「右白虎方」，使外觀看不到虎邊的門。

3.將虎門拆除，砌成牆面。

三、房門對房門

兩個房間的房門相對，稱為「鬥門」。將引發住在兩個房間內的人，觀念不同，意見相左，口角是非，不和睦。

房門相對容易意見相左、起口角。圖／Shutterstock、旺好運提供

解決方法：

1.將兩個房門皆裝上及膝長度的門簾。

2.將其中一個房門改位置，使其兩門不相對。

四、大門對大門

兩戶人家，大門相沖對，稱為「鬥門」。將引發：兩戶人家，口角是非，不和睦。大門吃小門，門較小或房子較小者，好運及福氣被門較大或房子較大所帶走。

解決方法：

1.將大門擴大，但要注意與房子大小比例要相稱。

2.將大門改位置，使其兩門不相沖對。

3.擇日選時，安裝羅盤並開光，以穩定宅運。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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