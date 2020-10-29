家庭和諧的關鍵大解密！ 看這「三個」地方

家庭中廚房、臥室、鏡子多與女主人有關，這幾個格局對應了財運、健康、人緣桃花，若想要家庭和諧一把抓，不僅可以抓住老公的心，還能讓自己從裡到外神采奕奕，做一個快樂又有自己的人妻！

旺好運測字達人張明老師就指出，家中廚房、臥室、鏡子皆有對應的風水須知，看看家裡環境哪裡需要調整，有時候小小一個擺向或清潔，都能有煥然一新的效果唷！

廚房與財運、健康、人緣桃花

廚房對應財運、健康、桃花不可不知。圖／Shutterstock、旺好運提供

廚房與財運

如果廚房火旺，象徵女主人的運勢比較旺盛，所以應該以女主外男主內才能夠賺到正財與偏財。如果房型的格局有尖角或者是不規則，則屬偏財運比較旺。

廚房與健康

如果廚房的灶火比較旺盛的話，對於心血管疾病會受到影響，應該要儘量通風或者是裝抽風機，將過剩的火氣往外抽，就不會跑到室內，影響心臟以及循環系統的運作。

廚房與人緣桃花

廚房火旺則表示人與人之間的互動會比較急促，也容易產生爭執，來得快去得快，所以應該要三思而行，明哲保身才不會造成人際關係上的衝突。化解的方式可以把廚房佈置成藍色的系列，用水來克火，緩和火旺的情形。

臥室與財運、健康、人緣桃花

臥室與財運

臥室裡儘量不要放鏡子，因為容易造成視覺干擾的現象，鏡中的人物移動都會影響我們的神經，也會造成幻覺影響睡眠品質，儘量不要放大面的鏡子。化妝鏡也最好用隱藏式，要用的時候打開，不用的時候關閉，就不會受到鏡射的影響。

臥室與健康

臥室不宜擺放太多尖銳的東西，尤其是金屬類會影響腦波。睡覺的方向最好是東西向，不要睡南北嚮避免受到地球磁場的影響。

臥室與人緣桃花

臥室內應該用柔和的色系，像粉紅色，淡藍色，淡綠色。也可以放置天然的熏香或精油，讓嗅覺可以敏銳。如此在人際關係上就可以和緩的處理任何的糾紛，尤其在疫情的壓力之下，才能平靜內心。

臥室內應該用柔和的色系，像粉紅色，淡藍色，淡綠色。圖／Shutterstock、旺好運提供

鏡子與財運、健康、人緣桃花

鏡子與財運

鏡子通常用在避煞或者是反射一些不好的煞氣，通常是照射落地窗外避免破財。也可以放在出門前的動線上。出門之前照一下儀容，順便提振一下精神。回家之後也可以把外面的晦氣消除掉。

鏡子與健康

屋內的鏡子絕對不可以長期照到人，因為鏡社會造成幻覺或者是精神上的干擾。

屋內的鏡子絕對不可以長期照到人，因為鏡社會造成幻覺或者是精神上的干擾。圖／Shutterstock、旺好運提供

鏡子與人緣桃花

隨身攜帶一個小的化妝鏡，可以在外面遇到不好的事情或者是精神不濟的時候可以透過觀看鏡子裡的五官來調整你的能量。

旺好運測字達人張明老師提醒，好的風水磁場佈局可以讓你招來正桃花，避開爛桃花，也可以讓你正財偏財一起來。不過還是得顧到根本，身體健康才是最重要的。

文章來源：旺好運

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