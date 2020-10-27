預防破財疾病！廚房爐灶設計禁忌破解大公開

爐灶風水眉角學問大，爐灶象徵著財庫，爐灶一旦佈局不合理，便會影響到財運，也影響家人的健康。除了以下七大點須注意的事項，同時也可一併參考廚房爐灶設計不良小心引發破財疾病（上），旺好運風水命理老師楊登嵙表示，若遇到以下這些情況的爐灶佈局，最好是能立即將爐灶加以改善。

一、爐灶的後方為窗戶

爐灶的後方為窗戶，是財庫無靠的象徵，靠山空、財漏白，所以財運就差。

◎改善方法：用金屬板阻隔窗戶並將爐灶移位。

爐灶後方避免為窗戶 。圖／Shutterstock、旺好運提供

二、爐灶不宜對著冰箱

爐灶為火，冰箱為水，兩者相對就會“水火相沖”，影響主人的健康和財運。

◎改善方法：使用屏風將爐灶圍起來，不讓冷氣沖向爐灶。屏風的高度最好至少跟冰箱一樣高，而且屏風中間不要有縫隙。

爐灶不宜對著冰箱 。圖／Shutterstock、旺好運提供

三、爐灶不宜與水槽緊鄰

爐灶五行屬火，水槽屬水，爐灶與水槽毗鄰，形成“水火不容”的格局，對家人的健康與財運都有影響。爐灶與水槽相鄰，水容易噴濺到爐火或熱鍋，會産生濁氣，導致身體容易産生結石，所以，不可相靠過近。另外，火氣不穩定，會導致主人情緒不穩定。

◎改善方法：使爐灶與水槽在同一個面上，並且分隔30公分以上，在爐灶與水槽之間能加設一個料理臺，並使用木質砧板，形成五行相生之局，即水龍頭的“水”生砧板的“木”，砧板的“木”又能生爐灶的“火”,從而達到協調。

四、爐灶懸空

有些家庭爲了擴大住宅的使用面積，便將外陽臺改建成廚房，這樣一來，爐灶便處於懸空狀態，爐灶如同置於懸崖上，而且爐灶受到陽光的直接照射，財庫露白。爐灶懸空，使家人漂泊在外，不容易賺錢。

◎改善方法：將爐灶移位，在爐灶下方擇日選時安裝五帝錢或羅盤，並開光加持。

五、他人屋角沖射爐灶

如果爐灶後有其他人家的屋角像箭一樣沖射，容易導致家人的心臟血液循環、意外血光、破財等問題。

◎改善方法：將爐灶移位，爐灶外牆種植綠色植物，屋角沖對處擇日選時，安裝羅盤並開光加持。

六、爐灶受巷道正沖、側沖

爐灶受到來自屋外馬路的正沖、側沖，或是來自屋內過道的正沖、側沖所形成的煞氣，財庫動蕩不安，家人容易破財，主人不願待在家中，且身體的小毛病也會增多，嚴重的話會造成大病痛，手術開刀，意外血光。

◎改善方法：將爐灶移位，爐灶外牆種植綠色植物，屋角沖對處擇日選時，安裝羅盤並開光加持。

爐灶避免受巷道正沖、側沖。圖／Shutterstock、旺好運提供

七、爐灶背靠樓梯、電梯間

樓梯是我們上下樓層之用，其外型有如鐮刀鋸齒之狀，現代之建築往往用電梯取代樓梯，如果是大樓公寓，電梯上上下下一天使用數百次甚至上千次，爐灶若背靠樓梯或電梯，表面上是一面穩固的牆面，實際上是背靠上下非常頻繁的不穩定磁場，家人容易破財，主人不願待在家中，且身體的小毛病也會增多，嚴重的話會造成大病痛，手術開刀，意外血光。

◎改善方法：將爐灶移位，爐灶靠牆下方處擇日選時，安裝五帝錢或羅盤，並開光加持。

廚房與家庭成員的健康、財運息息相關，除了正確布局之外，本身所在的位置以及與周遭格局的相互關係也大有學問。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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