聰明風水十大解密 讓孩子讀出好成績

自古有人類以來，學習、教育就不曾間斷過，教育是人類的基石，讀書與學習是改變人生的唯一途徑，古人云 :「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。」但丁說：「人不能像走獸那樣活著，應該追求知識和美德。」創造智慧、聰明的下一代，讓孩子讀說事半功倍取得好成績！

書房風水應該這樣設計：

一、書房應採光需充足

書房陰暗，採光不良，肯定無心讀書，書也累積灰暗，考試成績不佳，整天想偷懶、睡覺。

採光充足，精神好。圖／pixabay

二、書房應整齊有序

書房雜物眾多，擺設混亂無章法，心情會陰晴不定，思緒混亂，做事無法定心，容易決策錯誤、選擇錯誤，喜歡聊八卦，交到壞朋友，家庭爭吵不斷。

書房應整齊不凌亂。圖／pixabay

三、書房不宜有潮濕發霉、壁癌、漏水

溼氣重，陰邪纏身，好淫色，整天沉溺在感情之中，無心學業。

四、書房色系宜單一素雅

一般書房可以選用淺色系為主，有利於用心學習，複雜的顏色會使人精神恍惚、犯睏，學習與工作會事倍功半。

五、書桌不宜背後靠門

會健忘、失意，書讀過就忘，甚至被人忽視，並且自我無自信，不得老師重視，工作不被上司重用與提拔。

六、書房內不宜設置廁所

書房內有廁所，雖然方便解決生理需求，但設置不當布局，易聰明才智受阻礙。

七、書房不宜有家電

書房不宜擺家電，輻射過大，容易有偏頭痛情況，女性容易內分泌失調，讀書與工作期間，有未婚懷孕的狀況發生，不能用心讀書與工作。

八、書房不宜壓樑

書房上不能被樑壓著，會使人精神萎靡不振，無形的壓力極大，讀書與工作事業不佳，阻礙重重。

九、書桌宜選木頭材質

書桌材質最好選用木質為佳，大小選好吉利尺寸，非常重要不可輕忽。書桌不宜過大或過小，須符合自我本身的吉利尺寸。書櫥也採用木質為佳，五行木為春、陽氣強，又有韌性，可使人心平氣和，有助於學成有功。

書桌宜選木頭材質。圖／pixabay

十、應減少偶像照、貼紙

書房不宜亂裝飾，許多人喜歡在牆壁貼上貼紙、偶像照片….等，易產生幻想、精神錯亂，學習與工作之中，容易感情受騙上當，遇到渣男、渣女，學業退步。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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