廚房爐灶設計不良 小心引發破財疾病

爐灶是為家人烹飪食物的地方，吃得健不健康，關係甚大，健康就是財富，所以爐灶象徵著財庫，爐灶一旦佈局不合理，便會影響到財運，也影響家人的健康。旺好運風水命理老師楊登嵙表示，若遇到以下這些情況的爐灶佈局，最好是能立即將爐灶加以改善。

一、爐灶緊鄰浴廁

爐灶乃財庫所在之地，應避免鄰近浴廁。圖／Shutterstock、旺好運提供

楊登嵙老師指出，爐灶乃財庫所在之地，而浴廁是清洗、排泄的地方，財庫緊鄰污穢之所，財氣受到穢氣的污染，財運便會受到壓制，事業會受到小人的阻礙。再者，爐灶屬火，浴廁屬水，根據五行相生相剋的原則，水剋火，形成“水火不容”的局勢，導致財氣混亂，難以凝聚。而且，廚房乃烹飪煮食的地方，浴厠與爐灶一壁之隔，穢氣流竄到爐灶，有礙家人健康。

◎改善方法：

1. 更改爐灶的位置倘若無法遷走。

2. 在浴厠設置排風扇，並經常將排風扇開啓，讓浴厠的穢氣及時排出室外，並保持浴厠的乾燥與清潔，不用時要將浴廁門關上。

3. 在馬桶邊上放置粗鹽或是碎晶石。

4. 擺放黃金葛等大葉片的綠色植物，並加裝小燈泡照射，加強光合作用，淨化浴廁內部的穢氣。

5. 擇日選時，安裝葫蘆或是羅盤，並開光加持，方能顯現成效。

二、爐灶位於馬桶下方/安放於化糞池之上/位於水溝之上

馬桶在沖水時，將穢氣往下送，爐灶位於馬桶的下方，爐灶首當其沖受穢氣所影響，使財庫受到污染、壓制，家人求財不易，容易得皮膚病，慢性病等。爐灶代表財富和健康，它的正下方為化糞池，化糞池為穢氣、濕氣聚集的地方，如同“坐屎”，導致家人破財，犯小人，心臟血液循環及泌尿系統不好，同時家中女性病痛也會增多。若位於水溝之上，非但不衛生，而且財氣容易被水沖走，家人容易得心血管、泌尿方面的疾病。

◎ 改善方法：將爐灶移位，擇日選時安裝羅盤並開光加持。

三、爐灶安放於厠所排水管上

爐灶代表財富與健康，厠所的排水管有濕氣、穢氣，厠所的排水管從爐灶正下方流過，導致家人財運不佳，肝胃消化系統不好，婦女病痛不斷，藥物不斷。

◎改善方法：將爐灶移位，並將廁所排水管改道。

四、爐灶在橫樑下方

來自橫樑的壓力作用在爐灶上，同時女主人在烹飪過程中也會受到橫樑壓力的影響，導致女主人經常生病，如五十肩、高血壓、脊椎疾病等，橫樑壓灶還會導致財運受壓迫，致使家中的財運不濟。

◎改善方法：用裝修的方式將橫樑遮蓋在吊頂內部，並做櫃子將橫樑阻擋。

五、住宅的中心點為爐灶

住宅的中心點為太極中心，將爐灶放在上面，為“火燒中堂”，家人容易得消化系統、心臟血液循環方面的疾病。

◎改善方法：將爐灶遷移到適當的位置，才能使家人免於疾病的困擾。

示意圖，住宅的中心點避免為爐灶。圖／Shutterstock、旺好運提供

六、站在大門口便能看見爐灶

站在大門口便能看見爐灶，代表財庫露白，自然容易漏財。此外，廚房應設在後方較隱密的地方，如果一進門便能看到爐灶，則犯了內外不分的禁忌，夫妻容易失和，多是非口角，並且破財連連。

◎改善方法：只需在大門與爐灶之間設立阻隔之物，如屏風或是櫃子便可化解。

七、爐灶不宜對著門

古語有云：“開門見灶，錢財多耗”，這是因爲爐灶忌風，因爲有風，火就容易熄滅，留不住財氣，所以爐灶不可對門。如果爐灶沖對門，那麽會經常有人走動，氣流的循環容易造成煤氣燃燒不完全，産生有害的一氧化碳，會影響到居住者，尤其是女主人的安全與健康。

◎改善方法：可在門口擺設屏風隔絕，將廚房門移位。

八、爐灶位於臥室下方

爐灶位於臥室下方，特別是位於床鋪的下方時，爐灶産生的熱氣上升，房內的人如同受到蒸煮一般，受熱氣的煎熬，房內的人脾氣會變得暴躁，心煩意亂，精神緊張，身體狀況變差，藥物不斷。若夫妻睡在爐灶上方，兩人容易吵架，夫妻不合。

◎改善方法：將爐灶移位，不要將廚房的上方作爲臥室。

九、爐灶沖對樓梯

爐灶代表財富與健康，樓梯上下的氣流直沖而來，使財運被氣流沖走，病痛卻不斷來襲。

◎改善方法：將爐灶移位，爐灶與樓梯之間，以屏風隔開。

爐灶避免沖對樓梯。圖／Shutterstock、旺好運提供

十、爐灶無靠

爐灶不宜後無靠山，瓦斯爐的位置一般是靠牆的，不過時下流行的歐式開放式傢俱廚房，將瓦斯爐鑲嵌在中央島式的廚具上面，這樣的設計頗有美感，但卻産生了現代家庭才會發生的內煞，即“爐灶無靠山”。

◎改善方法：在爐灶的背後放一個屏風，這樣以來，爐灶就有一個靠山。 廚房與家庭成員的健康、財運息息相關，除了正確布局之外，本身所在的位置以及與周遭格局的相互關係也大有學問，如果想要了解更多住宅格局布置上的安排，歡迎洽詢旺好運風水命理老師楊登嵙為你的住宅風水一次調整到最佳狀態。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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