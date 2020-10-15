神桌格局擺得好 運勢沒煩惱

神桌在住家的格局安排相當重要，一般神桌通常會擺放在住家的客廳，甚至是專屬的獨立佛堂等。但你知道這些神桌擺放除了本身所在空間，同時也要注意隔壁空間甚至樓上樓下的狀況嗎？不知道沒關係就讓旺好運風水命理老師楊登嵙告訴大家，到底要如何正確不至神桌格局才能幫助家運大躍進！

一、神位/神桌不可背門

神像背門會「背運」，如此神明無法起護佑作用，連厄運惡煞來了都不知道。

神位神桌面對或背靠門會造煞氣直沖，導致家運不順。圖／旺好運提供

二、神位/神桌四周布局不可對廁所

神位的上方、下方及後方布局都不可以是廁所，若廁所在上方、下方則分別代表「壓屎」、「坐屎」，靠廁所為「靠屎」，這樣的佈局不僅不吉利招來壞運，對神明也大不敬。

神位神桌四周格局是廁所，其晦氣臭氣之地恐招致壞運。圖／旺好運提供

三、神位/神桌四周布局不可是廚房

神位背靠廚房的爐灶或冰箱會造成磁波及震動，神明磁場不清淨也無法保佑家中主人，會使家運波折不穩定。神位背靠若裝置馬達、熱水器、冰箱等器具，會造成磁波及震動，會讓家運波折不穩定。

神位神桌四周格局是廚房，油煙及電器電磁波會造成家運磁場混亂。圖／旺好運提供

四、神位/神桌四周布局不可是臥房

神位背靠新娘房、臥房會影響佛堂清靜，因為臥房都是行隱私之事，但是老人房、兒童房、書房就可以。同時，神位/神桌的上方不能是臥室，會如同人壓在神明佛祖之上，對神明不尊敬；神位的前方也避免沖對臥室門，以上若觸犯了禁忌都會造成住在該臥室的人經常作夢，精神狀況不佳，運勢衰退。

神位神桌四周格局若是臥房，對神明則有不尊敬之處。圖／旺好運提供

五、神位/神桌上方不可壓樑

神位上方不壓樑，會造成家運受壓迫，凡是神像神桌置放之地有阻礙，神明磁場也會跟著壓迫，使家運不順。

六、神位/神桌前方不可對鏡子

神位前方沖對鏡子的反射下，神像會變成偶數為陰，不但家中主人無法被護佑而且也對神明不尊敬。

七、神位/神桌前方不可沖對日光燈

神位前方不可沖對天花板日光燈，會造成家人意外血光，要將日光燈改橫向或圓形燈具或崁入式燈具。

八、神位/神桌前方不可曬衣服

神位前方曬衣服，讓神明看內衣、內褲，對神明是不尊敬的，不但惹神明不開心也會讓家運前途晦暗。

避免在神位神桌前方曬衣服，否則對神明不尊重。圖／Shutterstock、旺好運提供

九、香爐及神像不可移動

神桌應隨時保持清爽、乾淨，平日擦拭神桌、香爐、神像要注意不可移動位置或拿起來，若有此情形，則可以選擇找信任的老師盡快擇日，重新安置，以免招來厄運。

神位神桌一定要擇吉日才能移動。圖／旺好運提供

十、神桌上不可擺雜物

不管事神桌上還是下都不宜擺放藥品、手機、充電器等雜物，會造成家運不穩定、雜事多。

神位神桌千萬不能擺放雜物、過於雜亂。圖／旺好運提供

十一、神桌顏色忌黑

神桌顏色以棕紅、咖啡紅、棗紅色最佳，因為黑色過於陰沉，所以挑選時請盡量避開，並且神桌寬度要符合「文公尺」吉利尺寸。



詳細的神桌布置一把罩大家都收到了嗎？神桌除了桌面擺設須正確布局以外，本身所在的位置以及與周遭格局的相互關係也很重要，如果格局上有不佳的狀況，都可能會導致住家有家運衰退，影響財運、事業，甚至可能導致生病、血光、意外等嚴重狀況，歡迎洽詢幫大家一次把神桌風水調整到最佳狀態！

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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