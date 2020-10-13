點綴男主人運勢！ 客廳沙發擺放11大法則

搬家買地要看風水，處室格局也要看風水，有人疑問那沙發擺放是不是也要考慮擺放風水呢？其實沙發也是重要的一環，客廳不僅代表男主人的事業運勢也是家人聚會、聊天的場所。沙發多半會選擇擺在客廳當然也要注意風水問題，因為它也關係到全家的財運、事業興衰是不可忽視的。

1.沙發不可放在屋樑下

沙發避免放在屋樑下或柱子旁，因為柱子的尖角會直衝坐在沙發上的人，

另外若沙發旁有電器用品請一定要移到別的位置。

沙發正上方有樑，會造成頭壓樑的情況，主人運勢會被壓死死的。圖／Shutterstock、旺好運提供

2.沙發後方不擺掛東西

背靠牆的沙發後面儘量不要掛東西，以免掉落或顯得雜亂，最多用一幅簡單的畫來裝飾即可。

沙發後面不建議掛太多畫，否則顯得雜亂無序。圖／Shutterstock、旺好運提供

3.客廳是沙發擺放的最佳位置

沙發通常放在客廳，也是房子最大的空間，應該要方正比較容易做風水的布局，也比較容易藏風聚氣。

4.沙發後方不可開窗

沙發所背靠的牆不宜開窗，如果有必須用窗簾擋住，平時關上，才能夠穩定情緒，專注心思。

沙發背有窗戶，不意專注且無靠。圖／Shutterstock、旺好運提供

5.沙發排列不宜斜放

沙發組排列必須以直角來配置，不宜斜放。中間的動線間隔不宜太窄。形成穩重整齊的畫面，比較容易契合各方位的磁場。

6.沙發不宜面對廁所

坐在沙發上不宜面對廁所通道，造成視覺上的形煞甚至是味煞。化解方式是通道兩側掛上吉祥物以示區隔，或在廁所門上加裝珠簾。

沙發面向廁所，不僅不雅觀也會形成味煞問題。圖／Shutterstock、旺好運提供

7.沙發不宜堆放雜物

沙發周圍不宜再放雜物或者是小椅子容易造成雜亂的磁場。雜物可收納在茶几下方，保持清爽的桌面。

沙發堆放過多雜物，恐間接影響客廳磁場。圖／Shutterstock、旺好運提供

8.沙發擺燈點綴運勢

L型沙發的轉角通常可以放一盞燈，晚上可以畫龍點睛，當作夜燈。晚上不要讓客廳全暗，事業運才能連續提升。

9.沙發不宜緊鄰傢俱

沙發儘量不要緊鄰其他傢俱，讓空間看起來舒適，不要有緊迫的感覺。這樣才能夠形成純淨的好磁場。

10.沙發上方不宜有燈

沙發正上方也不宜有燈，容易造成情緒起伏，如有必要不要開的太亮。

沙發上方有燈形同頭壓樑，且空間過亮也會影響主人的情緒。圖／Shutterstock、旺好運提供

11.沙發前不面壁

沙發擺放的位置以清爽整齊和舒適為宜。視野可以看得長遠，不要面壁。沙發是人氣聚集，最專注的地方，一定要在空間設計的構思上擺在首位。坐在沙發上看出去的方向最好是東方，其次是南方，盡量不要朝西或北方，位置也盡量不要放在客廳的正中央，四面形成通道，西北方是最好的位置也比較容易面向東南方。

文章來源：旺好運

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