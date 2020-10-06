佛像與主人運勢相連 若破損家人健康恐遭殃！

當大家早晚向佛祖、神明、祖先敬香，香的煙便向上升，帶動了氣流，產生了動機、氣場，且與人體發生感應，吉凶便由此而生了，俗話說：有拜有保佑。是在好而正確的條件下成立，因為「有形就有象，有象就有應，應就是感應。」今天旺好運風水命理老師楊登嵙要來告訴大家佛堂、神明廳、祖龕設置時的注意禁忌及旺運大法。

一、佛像符合「文公尺」

佛像、神像、祖龕、神桌本身高度要符合「文公尺」吉利尺寸。

二、佛像高度要適當

神佛可由上而下俯視著我們，讓祂們更加清楚地看到我們虔誠與敬重之心；所以，最佳的高度是神佛的眼睛要稍高於我們站立時拜拜的眼睛高度。

神像的高度要比祖先及家神的高度高。圖／Shutterstock、旺好運提供

三、佛像要高於祖龕

佛像及神像的中尊高度要高於祖龕，這是對神佛的尊敬，而且陽要高於陰；若陰高於陽，女主人會很辛苦，男人運勢下滑，楊登嵙老師小叮嚀若是祖先與神像的順序不當，一定要擇日盡快調整。

四、香爐大小要適當

香爐不是大就好，香爐的大小要適當，寬度要符合「文公尺」吉利尺寸，而且神明香爐要大於祖先香爐。

香爐不是大就好，符合文公尺的吉利尺寸為最佳選擇。圖／Shutterstock、旺好運提供

五、香爐高度要適當

香爐不是高大就好，高度要適當，高度要符合「文公尺」吉利尺寸，而且神明香爐要高於祖先香爐，神明香爐高度在神像的肚臍（閩南話：財）部位最好，不可高及神像胸部。

六、佛像與香爐成一直線

佛像的眉心要與香爐成一直線，這樣神威才能充分顯現而靈驗。

七、神像數目要單數

一、三、五單數為陽數，二、四、六偶數為陰，神桌供奉神明的數目一定要為單數，即可以供奉一尊、三尊或者五尊，楊登嵙老師小叮嚀家裡的神像不能超過五尊，太多就變成宮廟，若獲得「爐主」而將宮廟的一尊神明請回家中作客供奉一年，數目則不在此限。

八、神像要坐著

家中的神像一定要坐著，宮廟替人辦事服務才可以站著，神明站著會造成家人腳痠痛，東奔西跑，運勢不穩定。

九、神像要開光

神像若要供奉在家就一定要開光，神像沒淨化及開光恐招來邪靈入侵，造成家運不平安，楊登嵙老師小叮嚀可以請信任的老師/法師擇日行開光之事。

神像若要供奉在家就一定要開光，神像沒淨化及開光恐招來邪靈入侵，造成家運不平安。圖／明真佛堂Youtube、旺好運提供

十、神像不可破損

供奉的神像有破損龜裂，要儘快修補，否則會造成家人身體病痛及運勢不佳。楊登嵙老師小叮嚀盡快請信任的老師擇日修補神像才是解決之道。

佛像若有破損，則要盡快修補，以免影響家人健康運勢。圖／人間社記者陳碧雲攝、旺好運提供

家中供奉神佛就是一個信仰的象徵，同時也是希望祂們能保佑自己和家人一切順遂平安，大家回家後別忘了搭配旺好運風水命理老師楊登嵙給大家的神像神桌擺放注意事項，看看自己有沒有擺錯囉！

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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