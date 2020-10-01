神像千萬別這樣擺 小心得罪神明衰運來！

許多家中都設有神明廳，而有這樣的一個設置不外乎就是家人的精神寄託，也是期望神明能保佑一家老小都能夠平安健康順遂，但在達到這些期望前，也務必要細細審視神像是不是有擺對，否則恐本末倒置，沒讓神明保庇到你，還惹得祂不開心，旺好運風水命理老師張明台要來教大家9點看神像擺放，跟著老師一起看擺對才能受到祂的眷顧哦！

1.神像不可靠近廚房、廁所

廁所或是污穢之室、廚房則是充滿油煙之室，臥房多行隱私、私人之室，因此這三個地方千萬不能擺放神像，以免對神明不敬。張明台老師叮嚀擺放神像最好的地方是客廳和書房，擺放在玄關也是好的選擇。

2.神像不可擺放家電附近

電視機、冰箱等電器或空調附近，有許多的電磁波及磁場干擾，整體的氣場是混亂的，因此不建議神明像擺在家電附近，張明台老師建議神明的磁場越乾淨越好。

擺放過多的神像磁場不集中，建議家中擺放神像不宜多。圖／Shutterstock、旺好運提供

3.神像不可懸空擱置

任何佛菩薩像不能懸空擱置，也不能背靠玻璃窗，讓神像懸空代表祂在家的地位不穩固，另外擺放神像的周圍也建議不要有鏡子。

4.神像不可擺放過多

神像種類有很多，但是家中擺放的神像種類若是太多，神明的能量容易被分散掉，張明台老師小叮嚀，神像不宜多，擇自己所求即可。

5.神像千萬不可鎖起來

家中的神像不宜鎖起來，神明前方有阻隔，所求好運也不會來。圖／Shutterstock、旺好運提供

神像若有開光請回家千萬不可以當藝術品看待或鎖在保險柜內， 這樣錯誤的擺放無法讓神明招好運或保佑到家中的人。張明台老師建議神像的前方不要有任何阻隔（例如：牆壁）。

6.神像前方視野

神桌及神像擺放盡量正對落地窗，且明堂的景色要深遠，前面盡量不要有阻礙。

7.神像不可與祖先平放

擺放過多的神像磁場不集中，建議家中擺放神像不宜多。圖／Shutterstock、旺好運提供

祖先只是家神不宜與神平排擺放，應該把祖先放在天神之下較為適宜。張明台老師小叮嚀若神像與祖先的位置放錯，請一定要盡快擇日調整順序，且盡量從祖先的位置先去調整，必要才動到神明。

8.神像下方墊紅紙

神像請回家後不管是否供在神桌或書桌、書櫥上，首先應該剪一張紅紙/紅布墊於神像座下，主要是避免邪靈入侵也是代表平安吉祥。

神明像的位置一定要比祖先牌位高，才不會對神明不敬。圖／Shutterstock、旺好運提供

9.神像可以擺哪裡

若是家中也有神佛信信仰也建議可以擺放神佛菩薩的造像在家裏，張明台老師說這也是增加我們信仰信心的一種方便法門，來加持增強自身的信念。

神像擺放風水9大點你熟記了嗎？小編我可是學到千萬別自作聰明擺一堆神像以為保平安了啦！

文章來源：旺好運

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