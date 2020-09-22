6大廚房地雷不可踩 小心影響財運和健康

廚房對於人的生活，有著重大的影響，俗話說：「民以食為天」，台灣話：「吃飯皇帝大」。顯示出食衣住行中，排行第一「食」的重要性。旺好運風水命理老師陳哲毅指出，在傳統風水裡，廚房代表的則是家中的財運，以及女主人的運勢，若是廚房格局不妥，家中的財運就會不理想，不但不容易存住錢財，還會慢慢的流失，且女主人情緒會很暴躁，人際關係變差，事業也將大受影響。另外，廚房跟全家人的健康也有關係，若是格局或擺設出了問題，小心也會引發種種疾病，甚至要開刀住院，所以不得不注意。



既然廚房跟家中錢財及健康息息相關，陳哲毅老師提醒有幾個地雷格局要特別小心不要誤踩，才能住得平安順遂。

廚房地雷NO1.髒亂不堪 錢財易被騙

廚房是烹飪的地方，要煮東西給家人吃，就一定要乾淨整齊，這樣才能保持衛生，否則食物受污染或引來蚊蟲老鼠，引發腸胃炎等疾病，不但影響了健康，還會因此而破財。陳哲毅老師說，廚房代表女主人的運勢，若是廚房太髒亂，表示女主人較懶散，心思不能夠細膩，容易做出錯誤判斷，特別是錢財方面，容易被騙，相反的若廚房乾淨整潔，表示女主人運勢好，頭腦清晰、持家有道。

廚房地雷NO2.與客廳相通 錢財易流失

陳哲毅老師說，客廳是用來招待客人，而廚房是做菜的地點，若是客廳跟廚房相通，就有可能犯了穿心煞，容易流失錢財，重點是賺錢賺得非常辛苦。再者，廚房會有油煙味，讓人覺得不舒服，若是在客廳聞到，將會讓客人反感，留下不好的印象，而且長期聞油煙，健康一定出問題。

廚房與客廳相通，容易造成全家人沒有企圖心。圖／Flickr、旺好運提供

另外，對於事業方面，客廳代表積極的，主人際關係，廚房則是舒適的，代表著口腹之慾，因此客廳直接可以看見廚房，或是廚房設置在門口處，表示這家人缺乏鬥志，沒有企圖心，事業容易走下坡，而且會有肥胖的毛病，健康要特別注意。

廚房地雷NO3.跟廁所相對 女主運勢下滑

一般現在的住宅，廚房與廁所的位置，因為空間有限的關係，經常會被設置在一起，很容易彼此就相連，或是在相對的位置，陳哲毅老師指出，在風水學理論中，這樣是很差的格局，因為廚房象徵健康，廁所則聚集穢氣，穢氣若流向廚房，家人健康就不妙，容易引發腸胃病，還會影響女主人的運勢，所以要盡量避免，若是不能夠移開，建議廁所要加裝門簾阻擋，或是門要經常緊閉，但記住讓廁所燈亮著，這樣就能夠降低穢氣的影響。

廚房跟廁所相對或相鄰，都是不好的風水格局，對女主人影響最大。圖／Flickr、旺好運提供

廚房地雷NO4.廚房門沖主臥門 夫妻失和還負債

廚房的門與臥室的門相對，氣場相沖，會有壞影響，特別是主臥室的門，因為廚房的氣屬火，很容易引發脾氣，夫妻將會容易吵架，造成感情失和，影響家中的氣氛，陳哲毅老師分析，住在這樣的格局，女主人顯得辛苦，卻沒有什麼收穫，還會被丈夫嫌棄，在投資理財方面，由於情緒化，以致於心思不定、缺乏主見，緊要關頭時將判斷錯誤，容易有虧損出現，還可能因此負債。

廚房門跟主臥室門對沖，女主人易被男主人嫌棄，且容易虧錢負債。圖／Flickr、旺好運提供

廚房地雷NO5.爐火與水槽相沖 家人易衝突

廚房裡面的爐火，就是指瓦斯爐的地方，盡量要避免跟水槽相連，或是一直線對沖的位置。陳哲毅老師解析，因為水跟火五行相剋，容易引發衝突爭端，會讓家中財運衰退，賺不到什麼錢，就算賺進來也存不住，而且身心不平衡，情緒會變得緊張，長期影響的結果，健康當然容易受損，而且住此格局久了，會反應在精神壓力上，容易引發疲勞、倦怠，注意力不集中，筋骨酸痛的毛病。

爐火跟水槽最好保持超過45公分以上的距離，否則容易讓家人感情水火不容。圖／Flickr、旺好運提供

廚房地雷NO6.空間比客廳還要大 女主人顯強勢愛掌權

住家的客廳代表男主人的運勢跟地位，而廚房則是代表女主人的運勢和地位。如果廚房太大的話，就表示女主人奪夫權，感情婚姻方面，態度顯得強勢，這樣容易會有爭執吵鬧，影響到婚姻的維持，同時這樣格局的女主人愛掌權，什麼都要管、什麼都想做，會很勞心勞力，健康也會大打折扣。

廚房比客廳大，女主人會顯得太過強勢、愛掌權。圖／Flickr、旺好運提供

另外，陳哲毅老師提醒，過大的廚房空間，也無法藏風聚氣，家庭成員的向力心將減弱，都不喜歡留在家裡吃飯，將使家庭關係疏遠。因此若有此格局，最好重新裝潢，將廚房一分為二，譬如一邊當作飯廳或其他空間使用，這樣子會比較理想。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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