憂鬱風水大解密 七大禁忌愛注意

你相信有所謂的憂鬱風水嗎？是不是有時候覺得處在某一個空間裡，會讓你覺得很歡喜；也有某些空間讓你就莫名其妙覺得鬱鬱寡歡，旺好運命理老師邱彥龍指出，隨著時代變遷，環境的變異，世界上每一個人的生活壓力都越來越沉重，對任何人事地物感到迷惘，不知道未來在哪？常言道 :「家是最溫暖的避風港。」，但人們常在外面找答案，卻忘記答案在家中風水裡。

旺好運邱彥龍老師憂鬱風水大解密，提出八大禁忌請大家注意

禁忌1. 家裡黯淡無光

邱彥龍老師指出，家中太過陰暗，憂鬱風水元凶立即產生，例如像是黑色調的磁磚跟裝潢，或是光線昏暗、採光不良等等狀況，影響都很大，會導致財運、感情跟心情都大破相。

房屋太暗淡，財運心情都會大破相。圖／Unsplash

禁忌2. 屋宅雜亂無章

邱彥龍老師說，家中雜物眾多，擺設混亂無章，心情就會陰晴不定，且思緒混亂，做事無法定心，小心容易因此做出錯誤決策或錯誤選擇。邱彥龍老師提醒，家中很亂的人比較常招口舌是非跟流言蜚語之苦，到處犯小人，容易破財、運途不順跟家庭爭吵不斷，最後導致鬱鬱寡歡。

家中凌亂，容易有口舌是非流言蜚語，而致悶悶不樂。圖／Unsplash

禁忌3. 潮濕發霉、壁癌、漏水

邱彥龍老師指出，潮濕發霉、漏水或有壁癌的房子，濕氣都很重，容易犯陰邪，產生不明原因的業障病，或者突然有人挖坑給你跳，也比較會破財，還要小心皮膚病、過敏、嚴重甚至會有癌症。邱彥龍老師說，家中潮濕發霉容易有口舌是非，潮濕到有壁癌產生則容易互告官司，也要特別注意。

壁癌容易造成互告官司，也容易犯陰邪。圖／ShutterStock、旺好運提供

禁忌4. 大屋包小屋

常見的大屋包小屋，就是透天厝或一樓平房旁邊緊夾高樓大廈，這是風水學上的淚滴煞，另外低矮房屋後面有高樓也是屬於大屋包小屋的風水格局，邱彥龍老師指出，這種情況對小屋的人特別不利，很多釘子戶也是處在大屋包小屋中。一旦形成這種格局，住在小屋的人會變得自私、思想偏激，多半為自我考量，愛找麻煩，甚至愛惹事生非，疑心病重。

而住在大屋這邊跟小屋同樣高度的樓層，也容易情緒變得陰晴不定，且雙方都易罹患心血管疾病。邱彥龍建議，如果選屋時有遇到這種大屋包小屋者，樓層最好選在小屋的高兩層，才可避開這種風水煞。

大屋包小屋，對小屋風水影響較大。圖／Unsplash

禁忌5. 屋大人稀

邱彥龍說，人跟房是互相在養氣，當房子太大但人丁不旺時，兩方的氣場會變得不平衡，房子的能量就會由陽轉陰，而讓陰邪有入侵的機會，使人的陽氣往下降， 產生恐慌症、魂不守舍；外表看似亮麗、內心卻感到害怕自卑、且因為房子太大人又太少，也容易招小偷覬覦、導致財庫破洞；邱彥龍老師強調，屋大人稀會產生負能量，在人際關係方面也會變得格格不入 見人就吵架，導致家宅不平安。

屋大人稀容易有恐慌症或魂不守舍、看似光鮮其實自卑的情況。圖／ShutterStock、旺好運提供

禁忌6. 家中充滿臭味

不好的味道，會帶來不好的運氣。一些難聞的氣味，如鄰近臭水溝、垃圾場、化糞池等，或者家中本身產生的鞋味臭味、廁所或廚餘的臭味，都可以叫｢味煞」，如發霉味、垃圾味、腐爛味等等。任何人聞到味煞都不喜歡，因為味煞往往會滋生細菌繁衍，因此對身體上來說也會產生不利影響。

邱彥龍老師說，味煞多半是屬於水火不調導致，所以容易產生內分泌失調、內臟發炎，糖尿病，中暑，肺病、大腸疾病等水火不調的疾病。

另外臭味也常因慾望產生，因此屋內有味煞的屋主也容易被騙、被劫財陷害、招惹上爛桃花或者婚姻不幸。邱彥龍老師建議，改善的方法可以讓房子盡量通風，或水管該通的要通，甚至擺上鮮花或有香氣的東西，可以淡化味煞帶來的傷害。

不好的味道會帶來不好的運氣。圖／Unsplash

禁忌7.家中放太多石頭

邱彥龍老師指出，有些人喜歡在家裡收藏石頭，或擺石製佛像等等，適量可以，但如果數量太多，石頭在五行中屬於掌管思想的土，所以一旦家中石頭擺放太多，思想容易變得固執、不易變通，堅持己見。

家中擺放太多石頭，家人會不愛相互溝通。圖／Unsplash

因石頭寒氣重、陰氣強，家中石頭擺太多也會使家人變得不愛互相溝通，進而喜歡到外面找快樂，內在卻空虛，邱彥龍老師分析，有些人家裏不只地板，連牆壁跟天花板都愛用大理石裝飾，會導致家人無法溝通，如果老闆辦公室愛擺許多石頭，多半是小氣之人，且石頭有絆腳石的涵義，所以擺太多石頭在家，工作事業都容易有絆腳石、破財甚或血光之災。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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