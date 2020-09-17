臥房擺設6禁忌 小心別把好運睡跑了

臥室是一個人休息的地方，也是一個人在家中待的最久的地方，相當有個人色彩，臥室內的佈置，也關係著臥室主人的感情、金錢、甚至考試運和官運，而床鋪對於已婚的人來說，又有怎樣的擺設禁忌？臥房佈置不好還會造成夫妻失和嗎？！該怎麼擺設我們的床，才能睡得既安穩，又能保持良好的氣場呢？旺好運風水命理老師陳哲毅老師特別提出以下幾點供大家參考！

禁忌1：鏡子對床或臥室門

現在的房子公設都很多，加上實施容積率，一個權狀三十坪的房子，室內的坪數大概剩下二十出頭，室間並不大，為此，許多人在臥室中裝了面大鏡子，利用鏡子折射原理來讓臥室看起來大一些。在臥室裝鏡子，有幾個要訣需把握，一是鏡子不要照到床，一是鏡子不要對著臥室門。

鏡子對床桃花會增多，只可惜多半是爛桃花。圖／Unsplash

陳哲毅老師指出，就風水學來看，鏡子照到床鋪會讓一個人犯桃花的機會變多，且可能是爛桃花，就心理學來說，半夜起床被鏡子中的自己嚇到，或在半睡半醒時突然看到鏡子中反射的東西造成心神不寧，都不是件好事。另外鏡子不要對著臥室的門，也是相同的道理，以防自己一進室內就被鏡子中的自己給嚇到。

禁忌2：床頭不靠牆

而有些人不喜歡床頭靠牆，以至於床頭沒有依靠，就好像後方懸空一樣，空氣會在頭部上方造成迴流，影響到睡眠品質與健康，容易有偏頭痛的情況，且神經會緊張衰弱，得躁鬱症的機會增多，陳哲毅老師分析，床頭不靠強，對感情婚姻，也有不良的影響，單身者，會找不到對象，遲遲紅鸞星不動，而已婚者，夫妻感情會日漸淡薄，而造成爭執吵鬧，甚至外遇離婚的可能。

床頭懸空，感情容易落空。圖／旺好運提供

禁忌3：床正對門或背對門

陳哲毅老師分析，床正對門有讓人家從外面一眼看透的感覺，床背對著門時，睡在床上的人會有不安全感，這種不安感累積到一定程度，很可能在一瞬間爆發出來。

床正對門可是風水一大禁忌。圖／Unsplash

禁忌4：床鋪底部不通風

為了讓床更實用，很多床都有將床底貼在地面上的設計，以其中的空間來放置棉被，陳哲毅老師強調，這麼做雖然節省空間，但也造成床底下不通風的壞處，台灣氣候一向潮溼，床底下一旦不通風就會積聚溼氣，日子一久，睡在床上的人也會不舒服，所以最好還是買有腳的床，讓你的床底下保持通風，不要放置雜物較好。

有腳床鋪比較不會聚積濕氣，影響屋主健康。圖／Unsplash

禁忌5：床頭櫃太高、電視放床正對面

陳哲毅老師說，臥室中多少會有床頭櫃或電視，在放置這兩樣物件時，注意床頭櫃不要超過床的高度太多，以免造成櫃子角會沖到床上的人。另外，電視也不要放在床的正對面，否則床上的人會受到電視磁場的影響，夫妻容易拌嘴、互相懷疑。

床的對面放電視雖然很方便，但風水學上容易造成夫妻拌嘴吵架。圖／Unsplash

禁忌6：床頭掛結婚照

床頭上掛結婚照或相框，都會造成橫樑壓頂的效果。圖／Unsplash

許多新婚夫妻會在臥室床頭的牆上放置結婚照，陳哲毅老師說，以風水學上來講，這是很不智的行為，因為結婚照通常都很大，人睡在相框下面，就如同睡在樑柱下面一樣，會有重重的壓迫感，除此之外，掛結婚照就得釘上釘子，在床頭牆上釘釘子，即使只是小小一根釘子，也會造成橫樑般的壓迫感，同樣的道理還有臥房最好不要裝設水晶燈，否則同樣睡不安穩，造成失眠、神經緊張而影響到各方面的表現，因此臥房的佈置，還是以普通的燈飾為佳。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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