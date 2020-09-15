家人總是爭吵不休 原來是這些風水惹的禍？！

家人住在一起，吵吵鬧鬧在所難免，但若是常吵到不可開交，水火不容，甚至夫妻之間吵到鬧離婚，就要注意是否家中風水格局出了問題，旺好運風水命理老師楊登嵙提出以下幾種家人容易爭吵的NG風水格局給大家參考，要買房的朋友可以儘量避開這種格局，至於已經是這種居家風水的朋友，也建議利用裝修或找風水老師指導的方式予以化解，恢復一家和睦相處。

家人容易爭吵的NG格局1:鬥門煞

房門正對房門，稱為「鬥門煞」，楊登嵙老師強調，房門對房門很常見，但這種格局會導致相對房間的兩位家人容易意見不合，爭吵不休。如果是相對兩間房間一個是父母房、一個是小孩房，則小孩較容易頂嘴叛逆，若小孩已經成年則容易跟父母意見不合。楊登嵙老師建議，可以在兩房門間加裝過膝門簾遮擋，以化解鬥門煞氣。

父母房若和小孩房門對門，小孩容易不服管教。圖／Flickr、旺好運提供

家人容易爭吵的NG格局2:門切門

楊登嵙老師說，門切門雖然看似避開相互正對的風水煞，但卻留下房門各切一半、更糟糕的壁刀煞，門切門格局容易有血光之災，且家人同樣容易意見不合，觀念不同，導致口角是非不和睦。楊登嵙老師建議有遇到門切門的格局，同樣可以在房門用門簾遮擋或不要同時打開來化煞。

房門斜切比門對門更嚴重，如同壁刀煞，易口角且有血光意外。圖／Unsplash

家人容易爭吵的NG格局3:穿堂煞

在眾多風水法則中，最忌諱的就是穿堂煞，楊登嵙老師強調，大門直通後門或陽台，就稱為「穿堂煞」，如同「一箭穿心」。穿堂會讓屋內氣場快速流動而且極不穩定，容易造成屋主性格急躁、與人發生口角，甚至引發血光意外，且財富會大量流失。楊登嵙老師建議，可以在大門與後門間用屏風、玄關櫃或活動型布簾阻隔，至於大門跟陽台之間的穿堂煞則可以用窗簾化解煞氣。

穿堂煞一箭穿心，氣場易造成屋主性格急躁，容易口角。圖／旺好運提供

家人容易爭吵的NG格局4:水火沖

楊登嵙老師指出，爐灶為火，冰箱或水槽為水，爐灶和冰箱或爐灶和水槽相對，稱為「水火沖」，也同樣容易引發是非口角，家人不和睦，家人身體狀況不佳，財富不聚。而如果是爐灶冰箱或爐灶水槽緊鄰在一起，則稱為｢水火不容」，也會引來如同上述的家庭不和氣氛。

楊登嵙老師建議，可以將冰箱移位，不跟爐灶相對或緊鄰，水槽跟爐灶之間則可用家具隔開，使其不沖對。

爐灶跟水槽中間最好隔開，切勿緊鄰或相對，否則易犯風水煞讓家人水火不容。圖／Flickr、旺好運提供

家人容易爭吵的NG格局5:哭煞

夫妻房的床頭開兩個窗戶或者家中同面牆有兩個房間門都屬於哭煞格局，也是很容易引發家人口角，夫妻不和睦，身體狀況不佳，甚至意外血光的格局。

床的正上後方若同時有兩扇窗戶，人躺在床上會形成容易口角的哭煞。圖／Unsplash

楊登嵙老師建議，可以將兩個窗戶中的一個加以封閉遮蔽住或乾脆如上圖將床移開，就可避免哭煞造成的衝擊。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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