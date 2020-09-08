避開風水地雷 尋找幸福桃花源

人並不是生下來就註定孤單、寂寞，找不到心靈契合的伴侶，而是許多後天環境的因素，才讓感情路不順，旺好運風水命理老師陳哲毅指出，婚姻生活不美滿，居家風水，具有絕對的影響力，所以不是不能改變，只要知道問題癥結著手改變，化解不良的磁場，補強能量，運勢不但能順利，還可以增加人緣吸引桃花，自然就不會再徬徨無助、無語問蒼天，而讓自己整天憂鬱憔悴、黯然神傷。

現在就趕快來檢視你的風水，為何桃花凋零人緣差？哪些風水住進去會賠上愛情？

地雷1.光線不足→陰陽失調

在風水學裡面，講求的是陰陽調和，如同男女關係一樣，男性為陽、女性為陰，對應於風水學的話，就是光線為陽、陰影為陰，所以跟感情有密切關係的，就是房子採光好不好、充不充足。

陳哲毅老師說，一個空間或房間，若長期照不到陽光，就不能吸收陽氣，反而充滿了陰氣，若是有人居住在這樣的環境，久而久之，就會變得陰沉、不開朗，人際的互動減少，關係會變得冷漠。

對於感情來說，接觸的機會變少，當然就找不到伴，還容易招惹到不好的桃花，替自己帶來麻煩。因此｢住宅採光充不充足」，是檢視自己桃花運的第一個重點。

住宅採光不充足，難以找到伴侶或易招惹爛桃花。圖／Pexels、旺好運提供

地雷2.住宅太高→挑三撿四

現在人都喜歡獨立，有著經濟能力時，總喜歡搬出去住，但若挑選的房子太高，在感情上也容易變得挑三撿四，難以找到對象。陳哲毅老師舉例，如果你的房子是住在二十樓以上的大廈，附近卻都是十樓以下的公寓，對於感情來說，會變得眼光高，愛挑三撿四，動不動就會批評，並容易排斥他人，交不到知心朋友，就算有戀愛機會，也無法維持太久。

但若相反的，你的住宅太過矮小，週遭都是高樓大廈包圍的話，也容易在心情上變的四面楚歌，喪失自信，若有交往的對象，無法開口表白，也容易被人搶走，很難再加以挽回。因此｢住宅高度適當與否」，是檢視桃花運的第二個重點。

住的樓層越高，越易挑三揀四，住宅被高樓包圍者，易喪失自信 。圖／Pexels、旺好運提供

地雷3.住宅缺角→拋棄連連

住宅在風水學上最好是形狀方正，不要有缺角，尤其文昌、人緣、桃花對應易經八卦位置是在東南方，女性影響會更加明顯，若這個方位有缺角或風水出問題，感情運勢就會很糟糕。

旺好運風水老師陳哲毅指出，住宅東南方若出現缺角，個性上會變得消極沉悶，不喜主動參加活動，交際手腕較差，所以吸引不到異姓，有時候自己條件不算差，但就是沒有人欣賞，以至於錯失良緣。

另外若是這個方位環境雜亂或光線太強，思緒會變得不穩定，容易胡思亂想，且脾氣直來直往，不允許半點隱瞞，對於感情的想法，合則來、不合則去，缺乏婉轉的溝通技巧，也會感情不順遂，以致於與另一半爭執、吵鬧不休，最後被對方厭惡而拋棄。

住家東南方位雜亂，容易影響女屋主的感情順遂。圖／ShutterStock、旺好運提供

因此住宅有無缺角，以及東南方的環境如何，是檢視桃花運的第三個重點。

地雷4. 氣流混亂→糾紛難斷

陳哲毅老師說，風水的「風」，其實就是指氣流，而氣流的方向與穩定的程度，決定了住宅運氣的好壞，當然也包括感情問題，如果氣流方向正確穩定，感情就不容易出問題，相反的，若氣流方向不正確，感情不但會混亂，也不好解決。

像是兩棟大樓之間，常會形成一道縫隙，風力就特別強，若住家剛好面對這種氣流，不但健康受損，事業工作保不住，感情也會被人家破壞或是有第三者介入，造成不倫戀。

陳哲毅老師強調，氣流混亂，磁場就會陰陽失調，不能夠穩定和諧，不是太過於陽剛，就是太過陰柔，這樣對感情來說，判斷上會出差錯，容易遇到不好的對象。因此住家｢建築氣流有無穩定」，是檢視感情運的第四個重點。

住家面對兩棟樓中形成的風切細縫，不穩的氣流容易造成遇人不淑 。圖／ShutterStock、旺好運提供

地雷5.開門見電梯→感情易劈腿

感情劈腿、金屋藏嬌或紅杏出牆，這些問題的癥結點，在風水學上，其實是有跡可尋的。陳哲毅老師分析，在易經八卦當中，西南方與東南方的位置，是代表女性的卦位，因此大樓或公寓裡面，電梯剛好是這個位置，那麼就容易感情劈腿，尤其是女性朋友，住在西南方或東南方有電梯的建築，另一半通常用情不專，經常出去獵豔。

主要是因為電梯經常會上下移動，人進進出出，會形成擾亂的磁場，磁場若不太穩定，就會有不良影響，特別是人際關係緊張、有伴侶的人劈腿，沒伴侶的人挑錯對象，陳哲毅老師強調，若電梯剛好面對自己住宅的大門，影響程度就更加嚴重。

住家大門正對電梯，容易挑錯對象或被劈腿 。圖／Pexels、旺好運提供

因此｢電梯所在的位置」，是檢視感情運順不順的第五個重點。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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