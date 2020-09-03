要招財遇貴人 床頭風水十大禁忌要注意

人的一生有三分之一的時間都在床上度過，在風水布局上有極大的影響，但一般人往往注意了其他的風水，卻忘了『床頭』不能有絲毫煞氣，很多東西不能隨意放在床頭附近，旺好運風水命理老師邱彥龍表示，光是床頭這個小細節，就可以影響到屋主的貴人運、財運、健康運跟事業運，導致家宅不安，財運不進，不可不慎。

旺好運風水命理老師邱彥龍提醒，床頭擺放有十項禁忌，要特別注意：

禁忌1 結婚照

許多的夫妻會在床頭放上結婚照，邱彥龍老師表示，床頭掛結婚照會在無形中提醒雙方婚前婚後落差，很容易成為吵架爭端，影響夫妻感情和睦，另一方面，若床頭的結婚照剛好正沖房門，嚴重者還會導致離婚。

然有人主張結婚照擺在床的左青龍位為宜，但邱彥龍老師認為，結婚也是一種合夥關係，應該擺在家中或臥室裡的財位，但因為每個人適合的財位不同，需要專業風水老師指導。

禁忌2 水族箱、牆後馬桶

旺好運邱彥龍老師強調，床頭擺水族箱或魚缸，在風水學上是屬於極兇的淋頭煞，要小心在此床懷孕生出來的孩子智力容易受影響，大人本身則容易健忘，嚴重者慎會有腦瘤的隱憂，另外，床頭擺魚缸或水族箱，也容易帶來爛桃花，導致交友複雜，形成多角關係。

還有如果床頭隔牆剛好是馬桶，容易腦神經衰弱，常作惡夢，導致睡眠品質受影響，長期精神不濟，尤其沖馬桶的水聲更是一種聲煞，容易導致頭痛。邱彥龍老師提醒，床頭隔牆有馬桶，女生容易淫亂，男生容易交到淫亂之女，比床頭放水族箱影響更大。

禁忌3 手機

手機的電磁波屬火，放在床頭極不適合，邱彥龍老師分析，火剋金會傷肺，火旺木焚會傷肝，所以床頭放手機除了電磁波損害大腦，導致頭暈、頭痛、睡眠品質不佳以外，還會引起情緒不穩，易怒，傷心肺功能、肝、腎病…等，另外，電磁波火的屬性更會讓事業運下降，導致與同事相處不愉快，與上司不合。

禁忌4 寶劍

一般家裡會掛寶劍都是為了淨宅鎮煞、避陰邪及血光，但掛在床頭，容易變成｢以暴制暴」反而會傷到自己，容易噩夢不斷，寢食難安。在風水學上，床是平和之地，卻掛上金屬利器，會影響床的磁場，連帶事業也會受創，並要注意意外事故跟血光之災。

禁忌5 獸頭

旺好運風水老師邱彥龍強調，床頭掛獸頭跟掛寶劍原理都是以煞制煞，但因獸頭為凶物，床頭一掛就容易惡夢連連，容易夢見鬼魅或遇見靈異事件，更要小心孕婦睡此床容易流產。

禁忌6 毛絨玩偶、玩具

在風水學上，床頭擺絨毛玩偶容易招小人、邪氣，甚至影響文昌運，擺放越多，書念得越不好。邱彥龍老師指出，有些女孩子喜歡把玩偶放在床頭，小心招惹業障桃花，找不到理想伴侶。

禁忌7 綠色植栽

綠色植栽雖可淨化空氣，紓解壓力，但夜晚卻會吸收氧氣，排放二氧化碳，使人夜間缺氧，產生多夢症，昏沉的頭腦，很容易被騙錢而破財。邱彥龍老師強調木到夜晚屬陰，容易產生｢鑽樹根」煞氣，導致財運難進，家宅爭吵不斷，人事、感情問題複雜，尤其是仙人掌。

禁忌8 床頭隔板為櫃

許多人為了加強住家功能，空間利用最大化，會在床頭增加隔板，增加收納空間，邱彥龍老師強調，這會形成橫樑壓頂的效果，工作壓力會無形增大，招霉運，更會被上司責罰、臭罵，不被賞識與提拔，所以還是別做傻事，不要在床頭上釘隔板。

禁忌9 香水

大多數的女性喜歡香水，但是長期放在床頭櫃，有些品質不良的香水，因內含800種以上化合物的關係，很可能會因長期吸入化學品｢鄰苯二甲酸二乙酯」損害鼻腔或導致生殖系統錯亂，內分泌失調，甚至致癌，邱彥龍強調，床頭擺香水也容易招來爛桃花，最好不要。

禁忌10 零食

在床上或床頭放零食，是一種口腹慾望的滿足，但邱彥龍老師說，這種貪念，在風水學上容易導致莫名其妙的業障病，包含變胖都算，脂肪大神會黏著主人甩不開，且慾望強的人容易被騙財騙色，所以千萬要注意，不要讓小習慣變成大問題。

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>>文章來源：旺好運頻道提供

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