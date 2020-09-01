鬼月看屋好時機 那些煞氣要避免？

農曆七月一向被認為不能入宅搬家，但現在卻有越來越多人懂得這時候才是看屋殺價的好時機，繼上一篇所講什麼樣的房子應該避免買之外，旺好運風水命理老師陳哲毅繼續要教大家有哪些煞氣的房子要注意，畢竟風水學很重視納旺氣、避煞氣，若是住宅有太多煞氣，運勢自然會低落，而且生病還不太容易痊癒，若是犯了嚴重的風水煞，還可能因此產生血光之災，一定要避免。

一、 天斬煞

房子對面有兩棟建築物，而建築物之間的縫隙，剛好對著這間房子，陳哲毅老師分析，這樣的房子每當有風吹經過時，就會形成刀風，往住宅砍過來，就叫做「天斬煞」。如果買到這樣的房子，家中成員會經常生病吃藥，健康每況愈下，且還容易有血光之災。

天斬煞的房屋，容易讓家人生病，還容易有血光之災。圖／Pexels、旺好運提供

二、天角煞

別棟建築的牆角、屋角或尖銳的物體，朝著這間房子而來，就好像被東西刺到一樣，這樣就叫做「天角煞」。若是對方的建築物高大，或尖銳物體相當明顯，那麼煞氣也就越重。陳哲毅老師強調，住在天角煞的房子，通常會造成血光之災，健康受損，跟左鄰右舍的人際關係也會非常糟糕，時常吵鬧爭執，弄得不得安寧。

買房遇到天角煞，會影響健康，也易有血光之災，跟鄰居更易起口角是非。圖／Pexels、旺好運提供

三、探頭煞

房屋正對面的建築，有高聳的水塔或是後方有更高的建築，像個人探頭出來一樣，這樣就叫做「探頭煞」。旺好運陳哲毅老師分析，有探頭煞的話，除了住宅不得安寧，也會常有小偷光顧，錢財守不住，而且小孩容易學壞，不好管教。

房屋有探頭煞，容易遭小偷，還自也不好管教。圖／Pexels、旺好運提供

四、反光煞

房屋附近的建築物，裝有反光玻璃，或有強烈光源，會照射到這間房子裡面，光線一閃一閃的，這樣就叫做「反光煞」。陳哲毅老師分析，買到有反光煞的房子，會讓人心神不寧、情緒起伏大，經常發脾氣吵鬧，導致人際關係失和，而且容易衝動行事，意外傷害發生的機率提高，時常要破財消災。

買到房光煞的房子，容易心神不寧，衝動行事。圖／Pexels、旺好運提供

五、穿心煞

房屋往外望去，有電線杆、大樹、或是聳立的建築物，而且距離相當近，像是要倒過來一樣，這樣就叫做「穿心煞」。陳哲毅老師分析，買到有穿心煞的房子，住家裡面的人，會有口舌是非，事業常犯小人，被人家給拖累，出門外在容易發生危險，而帶有血光之災。而且健康也不太理想，經常會全身酸痛，但卻找不出病因，飽受身心的折磨。

買到穿心煞的房子，易有小人是非及不明原因病痛。圖／Pexels、旺好運提供

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